Coahuila: Pide Coparmex local resultados concretos a comité que analiza explotación de gas

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Dinero Local
/ 15 abril 2026
    Coahuila: Pide Coparmex local resultados concretos a comité que analiza explotación de gas
    Alfredo López Villarreal, dirigente de la Coparmex Coahuila Sureste, espera que estos esfuerzos se traduzcan en resultados concretos en materia energética. Rebeca Ramírez

Alfredo López Villarreal se dijo confiado en que los académicos cuentan con la experiencia en la materia

Luego de la presentación del Comité Técnico que evaluará el uso del fracking para la explotación de gas no convencional, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que esperan objetivos claros, tiempos definidos y resultados concretos.

Indicó que confía en que los integrantes del comité cuenten con experiencia práctica en la materia, ya que —dijo— no es lo mismo el conocimiento teórico que la aplicación en la explotación de gas no convencional.

López Villarreal expresó que el esfuerzo no debe limitarse a la conformación de un comité, sino traducirse en acciones concretas. Subrayó la importancia de impulsar este tema, al considerar que sería altamente benéfico para la región, particularmente para Coahuila, debido a su potencial en la generación de empleos y el desarrollo económico de las regiones Centro y Norte del estado.

El dirigente empresarial consideró que el gobierno federal comprende la necesidad de explotar el gas no convencional y de incentivar la inversión privada, ya que —afirmó— no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar los retos derivados de la creciente demanda energética.

Agregó que se espera un proceso transparente en la asignación de contratos, así como la eliminación de trabas burocráticas, al señalar que se han perdido entre siete y ocho años en este tema, por lo que urgió a su reactivación inmediata.

Por su parte, el empresario Juan Carlos López Villarreal comentó que el desarrollo del fracking podría convertirse en un detonador económico no solo para Coahuila, sino para toda la región noreste, así como para estados como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

“Ojalá que sí se haga, pero de manera correcta; es necesario considerar la sustentabilidad y no solo enfocarse en la inversión”, indicó.

Finalmente, respecto a Pemex, señaló que resulta preocupante la cantidad de recursos federales que ha recibido, ya sea mediante exenciones fiscales, cambios regulatorios o financiamiento directo, en contraste con otras necesidades prioritarias del país.

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