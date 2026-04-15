Coahuila: Pide Coparmex local resultados concretos a comité que analiza explotación de gas

Luego de la presentación del Comité Técnico que evaluará el uso del fracking para la explotación de gas no convencional, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que esperan objetivos claros, tiempos definidos y resultados concretos.

Indicó que confía en que los integrantes del comité cuenten con experiencia práctica en la materia, ya que —dijo— no es lo mismo el conocimiento teórico que la aplicación en la explotación de gas no convencional.

López Villarreal expresó que el esfuerzo no debe limitarse a la conformación de un comité, sino traducirse en acciones concretas. Subrayó la importancia de impulsar este tema, al considerar que sería altamente benéfico para la región, particularmente para Coahuila, debido a su potencial en la generación de empleos y el desarrollo económico de las regiones Centro y Norte del estado.

El dirigente empresarial consideró que el gobierno federal comprende la necesidad de explotar el gas no convencional y de incentivar la inversión privada, ya que —afirmó— no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar los retos derivados de la creciente demanda energética.