Alza de energéticos en mercado europeo preocupa a GIS Saltillo

El presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial Saltillo (GIS), Juan Carlos López Villarreal, reconoció que tienen preocupación por Europa debido a que el costo de los energéticos han subido por el conflicto bélico y esto eventualmente puede traer un efecto en el mercado europeo.

Aunque el GIS depende en un 60% de Estados Unidos y México, de Europa es entre un 35 a 40%, asimismo en ese continente tienen operaciones en España, República Checa, Polonia e Italia; mientras que de China dependen un cinco por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Inversionistas registran salida de México por 1,205 mdd en capitales ante riesgo global

En el caso de Norteamérica, López Villarreal comentó que ha mantenido su ritmo de crecimiento, afectado por la parte de tractocamiones que no se ha recuperado, mientras los vehículos ligeros se mantiene.

Asimismo del impacto de la guerra en Norteamérica, comentó que en Estados Unidos está subiendo el precio de la gasolina y esto en un futuro pudiera desalentar la demanda de vehículos.

Por otra parte, sobre la división Hogar del GIS, comentó que va avanzando con mucho dinamismo en el lanzamiento de nuevos productos y con la apertura de nuevos clientes y canales, además de que se está preparando para una temporada muy importante como lo es mayo.

Recordó que la planta está a dos años de cumplir cien años, asimismo está en un proceso de automatización, aunque dejó claro que esto no representa un reajuste de personal, toda vez que lo que ha hecho es reemplazar la rotación. Aunque el año pasado en Cinsa se realizó un paro, este año no hay nada en el corto plazo y reiteró que en mayo viene una temporada buena y no están contemplados.

El año pasado comentó que en Draxton Saltillo se realizó un paro, esa planta surte una parte importante para el segmento de camiones y ese año por políticas de Estados Unidos con respecto a las emisiones, no hubo renovación de flotillas y todo mundo se quedó con la flotilla anterior, lo que llevó a las plantas que producen camiones a bajar sus inventarios.

Sin embargo, esas plantas este año están reponiendo inventarios para abastecer la demanda que tienen actualmente, ante ello, en el caso específico de Draxton Saltillo presenta un nivel de producción bastante estable y una demanda por arriba de lo esperado, trabajando a un 80 a 85% de su capacidad.