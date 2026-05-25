Estiman que en junio crezca la demanda de créditos en Fonacot

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    Estiman que en junio crezca la demanda de créditos en Fonacot
    La banca espera cerrar con 4 mil 250 millones de pesos al cierre de año por incrementos en inscripciones, vacaciones de verano, Buen Fin y cierre de año. REBECA RAMÍREZ
    Estiman que en junio crezca la demanda de créditos en Fonacot

Ante conclusión de inscripciones en escuelas, así como las vacaciones de verano, podrían ser factores para el incremento de créditos

El Fonacot espera durante la primera quincena de junio un crecimiento de 10 a 15% en la demanda de créditos, motivado por la confirmación de las inscripciones en las escuelas, para luego continuar con los préstamos para vacaciones de verano y reinició de clases.

El delegado estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdés, indicó que mientras a inicios de año se autorizaban de cien a 180 créditos diarios en Saltillo, actualmente son entre 230 a 240 créditos diarios con un ticket promedio de 32 mil pesos.

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Si bien con la entrega de utilidades baja un poco la demanda, añadió que se viene un repunte la primera quincena de junio debido a las inscripciones, esos días esperan un incremento de 10 a 15% en la demanda de créditos, para así atender hasta 300 personas diarias.

El plazo promedio que más piden para pagar los préstamos es de 24 meses, aunque el trabajar se va a 30 meses cuando necesita más recursos y se va a 18 meses cuando es menos.

Por otra parte, comentó que hasta el mes de mayo se han colocado 131 millones de pesos en Saltillo y 246 millones sumando Saltillo y las direcciones de Monclova, Acuña, Piedras Negras y Sabinas; asimismo cerrando mayo esperan que sean 375 millones de pesos.

Finalmente al cierre del año, esperan cerrar con 4,250 millones de pesos, asimismo entre las mejores épocas del año están la temporada de inscripciones, vacaciones de verano, Buen Fin y cierre de año, entre otros.

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