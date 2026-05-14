John Deer reconoce sostenibilidad e innovación de Borgwarner Ramos Arizpe

La presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC) y gerente general de BorgWarner Ramos Arizpe, Lourdes Cobos dijo que el reconocimiento lo recibieron por parte de John Deere México y es el primero que viene de un cliente comercial, por lo que es un gran logro para el equipo.

La planta de Borgwarner en Ramos Arizpe recibió un reconocimiento por parte de John Deere como un reconocimiento a su sostenibilidad e innovación, pues desde este segundo trimestre de 2026 es un campus 100% sostenible porque solo utiliza energía renovable y también se caracteriza por tener un programa de remanufactura.

“Debido a que el campus a partir de este segundo trimestre, es un campus 100% verde, quiere decir que nosotros no consumos energía que no sea renovable y tenemos también en nuestro proceso de manufactura uno que se llama remanufactura, en los cuales nos mandan producto que ya hay en el mercado y nosotros lo reciclamos, lo limpiamos, lo volvemos a probar en nuestra pruebas eléctricas y en todo lo que tenemos para volverlo a vender, entones es en pro del reciclaje de materiales”, aseguró.

SE RECUPERARÁ LA REGION SURESTE: CIAC

Por otra parte, aunque la industria automotriz cerró el año un poco complicado, en el segundo trimestre se ha estado recuperando mucho del volumen que había bajado durante el primer trimestre.

Ante ello, Lourdes Cobos indicó que se ve un panorama estable hasta el momento, aunque no sabe qué pasará después de junio cuando empiecen todas las negociaciones del T-MEC y los aranceles, por ello, lo constante es el cambio y cómo adaptarse a él.

Por lo pronto, la recuperación se ve sobre todo en vehículos de combustión interna y en los híbridos, siendo el mercado que está más fuerte y más estable, asimismo es donde hay un panorama favorable para la región.

En el caso de los vehículos eléctricos, la presidenta del CIAC comentó que estos tienen que ver con las regulacones que vienen y con la incertidumbre que hay en el consumidor, ante ello, por lo pronto, no se ve una alza significativa sino que seguirán como en los últimos meses.

Por lo que respecta a la capacidad de producción en las que laboran las plantas, comentó que al no tener plataformas eléctricas operan a un 80% de la capacidad instalada y con volúmenes favorecedores.