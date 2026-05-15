Habría revisiones periódicas del T-MEC, detalló Ebrard, y se buscará reducir dependencia con Asia

En el Foro “Construyendo oportunidades y crecimiento económico con equidad”, organizado por el medio de comunicación El Financiero, Ebrard reconoció que el escenario ideal sería alcanzar un acuerdo el mismo 1 de julio pero, declaró, es improbable que la negociación concluya en el corto plazo.

La revisión del T-MEC no concluirá pronto y existe el escenario de revisiones periódicas, como lo mencionó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a semanas de la primera reunión de negociación oficial entre México y Estados Unidos que sería el 1 de julio de 2026.

“Yo creo que pensar en un cierre rápido... no va a suceder, porque escuché ayer a Jameson Greer diciendo, eso no va a pasar. Probablemente nos vayamos a revisiones no concluyentes en los próximos 10 años, sino que tienes que estar discutiendo, no sé si cada año o algo así”, explicó el secretario de Economía.

Ebrard explicó que el objetivo central de México es reducir el nivel de incertidumbre para los inversionistas, y de esta forma garantizar que el país mantenga su posición comercial como el socio más relevante de Estados Unidos en materia económica.

“¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reducir el nivel de incertidumbre, es decir, no voy a estar discutiendo todo. Pero no preveo un escenario de cierre muy pronto (de la negociación del T-MEC)”, precisó.

Ebrard mencionó que “lo que hace diferente esta negociación a la del 19 es que ahorita le estás cambiando las reglas a los competidores de México también. Y eso es un cambio mayúsculo”. Precisó que Estados Unidos (EU) no sólo está redefiniendo las reglas con México, sino con todos sus socios y competidores globales, particularmente en Asia.

Los cambios del presidente de EU, Donald Trump, se basan en imponer costos diferenciados según el país de origen de la producción, lo que modifica de fondo las dinámicas comerciales internacionales.

Sin embargo, Marcelo Ebrard defendió que México mantiene una sólida posición frente al nuevo orden comercial estadounidense:

“México es el mayor socio comercial de Estados Unidos, nadie le compra más que México. Eso es un límite real que condiciona toda la revisión del tratado y toda la relación con Estados Unidos”, afirmó.

El secretario de Economía resaltó que a pesar de las afectaciones comerciales por los aranceles las exportaciones mexicanas continúan incrementándose y que México mantiene mejores condiciones en comparación con China, Corea del Sur, Japón o Alemania.

REDUCIR DEPENDENCIA CON ASIA

Marcelo Ebrard añadió que estos cambios tienen por enfoque reducir la dependencia de Asia en sectores estratégicos como semiconductores, dispositivos médicos, electrónica, inteligencia artificial y farmacéutica.