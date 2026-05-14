IMEF reduce la expectativa de crecimiento del PIB en México

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) indicó que la estimación del crecimiento real del PIB en México para 2026 se reduce a 1.2% y para la tasa de inflación, la estimación para 2026 se incrementa a 4.3%.

La Encuesta Mensual de Expectativas Económicas reveló que la previsión de balance público tradicional como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, se ubica nuevamente en -4.00%.

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Mientras que la tasa de política montería terminará 2026 en 6.50%, el pronóstico de empleo se reduce a 270 mil empleos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la estimación del tipo de cambio para 2026 cae marginalmente a 18.20 pesos por dólar al cierre del año, mientras que en al mes de abril se proyecto a 18.34 peos por dólar.

Asimismo indican que la cuenta corriente como proporción del PIB se ubica nuevamente en -0.80% para 2026.

El Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF realiza mensualmente una encuesta entre sus integrantes sobre las principales variables macroeconómicas. Recoge las expectativas de 45 analistas, todos ellos economistas con amplia experiencia y prestigio.

Los resultados cuantitativos de la encuesta realizada en mayo, destaca que en el caso del Producto Interno Bruto 2026, en el mes de mayo, 59% de los participantes mantuvieron sin cambio su estimación, ubicando a la mediana en 1.20%, asimismo el pronóstico más optimista se ubicó en 1.90% y el más pesimista en 0.40%.

El pronóstico de la tasa de inflación para 2026 se incrementa marginalmente a 4.3%; el 48% de los participantes incrementaron su estimación previa.

La expectativa más optimista sitúa a la inflación en 3.8% mientras que la más pesimista la ubica en una tasa anual de 5.1%.

En el caso del balance público tradicional, la expectativa de la encuesta sobre esta importante variable del desempeño de las finanzas públicas se ubica nuevamente en -4.0% del PIB; asimismo en el caso de la tasa de política monetaria, los integrantes de la encuesta mantienen sin cambio su proyección de la tasa de política monetaria del Banco de México para el cierre del año en 6.50%.

Por lo que respecta a la creación de empleos esperada para este 2026 se reduce a 270 mil empleos afiliados al IMSS. Y el tipo de cambio para el cierre del año, según el consenso de economistas que participan en la encuesta, estiman un cierre de año con un tipo de cambio de 18.20 pesos por dólar, con el pronóstico más bajo en 17.00 y el más alto en 19.02 pesos por dólar.

En el caso de las expectativas para 2027, la tasa de crecimiento del PIB real para ese año se mantiene en 1.8%, el pronóstico sobre la inflación se incrementa a 3.90%, el balance público tradicional se mantiene en -3.9% y el tipo de cambio se reduce a 18.80 pesos por dólar.

Además, la tasa de referencia monetaria para el cierre del año se ubica nuevamente en 6.50% y empleo se reduce a 330 mil afiliados al IMSS y la cuenta corriente se ubica en -1.0%.