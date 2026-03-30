Listos Comerciantes de Saltillo para Semana Santa; se esperan 150 mil visitantes

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Dinero Local
/ 30 marzo 2026
    Listos Comerciantes de Saltillo para Semana Santa; se esperan 150 mil visitantes
    El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, Alan Christian Duarte, mencionó que el objetivo es asegurar el retorno de los turistas para otras temporadas vacacionales. VANGUARDIA

La expectativa es positiva y se esperan una derrama económica de 150 millones de pesos; se activará el ‘Saltipass’ para promover el consumo local

Los comerciantes organizados de Saltillo se declaran listos para la próxima temporada vacacional de Semana Santa, en la que se espera una importante derrama económica y una mayor afluencia de visitantes en la ciudad.

De acuerdo con estimaciones locales, se prevé la llegada de más de 150 mil visitantes, así como una derrama económica superior a los 150 millones de pesos, lo que representa una oportunidad clave para el fortalecimiento de la actividad comercial.

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Restaurantes, hoteles y negocios del centro de la ciudad ya reportan un incremento gradual en la movilidad de clientes, lo que anticipa un buen comportamiento durante los días de mayor afluencia.

Asimismo, estrategias como el Saltipass contribuyen a incentivar el consumo local, promoviendo que tanto visitantes como ciudadanos aprovechen la oferta gastronómica, cultural y comercial de Saltillo.

En materia de seguridad, se destaca la coordinación entre autoridades y sectores productivos, con operativos de vigilancia que brindan confianza y garantizan una estancia segura para quienes visitan la ciudad.

Además, se contempla también la llegada de turismo internacional en menor escala, el cual podría incrementarse en los próximos días, considerando la cercanía con Monterrey como sede del Mundial de futbol, lo que posiciona a la región como un punto atractivo para visitantes.

“Semana Santa es una de las temporadas más importantes para nosotros. Vemos buenas señales, hay movimiento, y estamos listos para recibir a la gente. Saltillo tiene oferta, tiene seguridad y tiene mucho que ofrecer; el objetivo es que quienes nos visiten tengan una buena experiencia y regresen”, señaló Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro.

Finalmente, el comercio local reiteró su disposición para brindar un servicio de calidad y aprovechar esta temporada como un motor importante para la economía de la ciudad.

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