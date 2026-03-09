Llevarían Sushi Itto a Ramos Arizpe y se espera que sea a finales de 2026

    La nueva sucursal de esta franquicia fue inaugurada al sur de Saltillo y fue en este evento donde anunciaron la futura expansión hacia la comunidad ramosarizpense. VANGUARDIA

Se mencionó que aún no hay una ubicación en específico pero esperan establecer este restaurante en alguna plaza comercial

Luego de que fuera inaugurada la nueva sucursal de Sushi Itto en el sur de Saltillo, se dio a conocer que también se quiere instalar una sucursal en Ramos Arizpe, para ellos están buscando una ubicación.

El director general de Sushi Itto Rodrigo Garza Villarreal indicó que actualmente tienen tres sucursales, una en Casa Grande por la UANE, la que se inauguró este lunes en el sur de Saltillo y recientemente adquirieron la sucursal de Monterrey que tiene 20 años de existir.

Sin embargo, añadió que les gustaría seguir creciendo, para ello, tienen en la mira la zona de Ramos Arizpe como la siguiente sucursal, están en la búsqueda de ubicaciones en plazas comerciales y esperan que eso se pueda dar para finales de año.

Por otra parte, sobre el robot que están utilizando en la nueva sucursal del sur de Saltillo, comentó que el robot tiene un costo de 18 mil dólares, puede llevar al comensal a la mesa, servir platos y llevar bebidas, además de cantar las mañanitas.

“La gente está muy contenta, muy sorprendida, sobretodo los niños, les ha gustado mucho porque el robot baila con los niños, les canta las mañanitas y tiene otras funciones que ayuan a una mejor experiencia”, dijo.

Destacó que la utilización del robot en está nueva sucursal de Saltillo se da porque es parte del nuevo concepto del franquicia Sushi Itto a nivel nacional, es un esquema más moderno y más dirigido a los jóvenes, sin embargo, no descartó que se le pueda llevar a las otras sucursales.

