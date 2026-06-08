Obtiene Daimler Truck Premio Nacional de Calidad en Saltillo

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    Obtiene Daimler Truck Premio Nacional de Calidad en Saltillo
    Jorge Verástegui ha señalado que este reconocimiento es el reflejo del esfuerzo diario de la suma de más de 4 mil 500 personas CORTESÍA

Es la segunda ocasión que la automotriz es galardonado con este premio, ya que su primera vez fue en 2017

Daimler Truck Planta Saltillo recibió el Premio Nacional de Calidad 2025-2026, siendo la segunda ocasión en que la factoría ubicada en Derramadero recibe dicho galardón, la primera vez fue en 2017.

“En Daimler Truck México nos llena de orgullo reconocer a nuestro equipo de Planta Saltillo por haber obtenido el Premio Nacional de Calidad 2025-2026; la máxima distinción empresarial de México” indicaron.

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Destacaron que este reconocimiento se otorga bajo los criterios del Modelo Nacional de Transformación Organizacional e Impulsado por el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de la Comunicación y el Instituto para el Fomento a la Calidad; este reconocimiento distingue a las organizaciones que destacan por generar valor sostenible y por convenir su propósito en resultados consistentes.

“Este logro es especialmente significativo al ser la segunda ocasión en que Planta Saltillo recibe esta distinción desde 2017. Felicitamos a todo el equipo por reflejar, con su trabajo, un firme compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua” indicaron.

Por su parte, el director de la Planta, Jorge Verástegui ha señalado que este reconocimiento es el reflejo del esfuerzo diario de la suma de más de 4 mil 500 personas que forman parte de Daimler Truck Planta Saltillo, resultado del gran trabajo conjunto entre la gente, el sindicato y la empresa, especialmente de quienes, desde las líneas de producción y cada una de las áreas, ponen su talento y compromiso en todo lo que hacen.

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