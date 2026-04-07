Pega a transportistas y transporte público precio del diésel; en riesgo concesión de ruta Arteaga-Saltillo

En la región Saltillo-Ramos Arizpe, ya es posible encontrar estaciones de servicio donde el litro de diésel se vende en 29.99 pesos, prácticamente alcanzando los 30 pesos por litro.

Los transportistas locales no son ajenos al incremento en el precio del diésel, el cual hoy representa hasta el 50 por ciento de los costos del flete en el transporte de carga. En el caso del transporte de pasajeros, concesionarios de la ruta intermunicipal Arteaga-Saltillo-Ramos Arizpe incluso contemplan dejar de operar ante la falta de condiciones económicas.

El coordinador de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Coahuila, Francisco Pérez, reconoció que el sector enfrenta dificultades ante el alza en el combustible.

Explicó que, a raíz de conflictos internacionales en Estados Unidos, se ha generado escasez de combustible, lo que ha provocado un incremento de aproximadamente 3 pesos por litro, es decir, cerca del 10 por ciento.

Actualmente, el combustible representa hasta la mitad del costo de operación de un viaje de carga. A ello se suman factores como retenes carreteros y accidentes, que pueden mantener detenidas las unidades entre cuatro y hasta diez horas, incrementando aún más el consumo.

Ante este panorama, los transportistas, que en su mayoría llevan más de dos años sin ajustar tarifas, plantean negociar con sus clientes un aumento del 20 por ciento en los costos del servicio, aunque aclararon que no se trata de una medida unilateral, sino de una propuesta para mantener la operación.

Además, el sector ha enfrentado una disminución en la carga proveniente de armadoras automotrices, atribuida a una menor producción de vehículos. No obstante, continúan prestando servicios a otras industrias, como la del acero y productos perecederos.

MAS COMPLICADO ES PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Para Leopoldo Mendoza Córdova, delegado de Conatram en Arteaga y concesionario de la ruta intermunicipal Arteaga-Saltillo-Ramos Arizpe, la situación es aún más compleja en el transporte de pasajeros.

Desde 2021, cuando obtuvo las concesiones, ha mantenido las mismas tarifas, pese a que en ese periodo el salario mínimo ha aumentado un 200 por ciento, el diésel un 45 por ciento y los seguros hasta un 300 por ciento.

Señaló que, además del incremento en el combustible, han subido los costos de refacciones, llantas, aceites y otros insumos, lo que impacta fuertemente la operación.

Al inicio contaba con 30 unidades, pero actualmente solo operan entre 12 y 14. La ruta completa dura entre seis y siete horas, lo que representa un desgaste considerable para los operadores. Asimismo, el año pasado dejó vencer cinco concesiones que ya no renovó.

El concesionario advirtió que, de no mejorar las condiciones, podría devolver las concesiones entre mayo y junio, al término del ciclo escolar, para evitar seguir registrando pérdidas.

En promedio, esta ruta transporta a 350 personas al día, cifra que puede aumentar hasta 400 en días de mayor demanda, como lunes y viernes.