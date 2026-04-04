Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro

El ajuste se da en un contexto internacional complejo. La escalada del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre en el estrecho de Ormuz han presionado los precios del petróleo, obligando a distintos países, incluido México, a tomar medidas para evitar afectaciones mayores en sus economías.

A partir del 4 de abril de 2026, el subsidio al diésel en México registró un incremento significativo, alcanzando el 81.2% . La decisión, anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , forma parte de una estrategia para amortiguar el impacto del impuesto especial sobre producción y servicios ( IEPS ) en el precio final de los combustibles.

La medida fue oficializada mediante el Acuerdo 48/2026 publicado en el Diario Oficial de la Federación, consolidando un nuevo nivel de apoyo fiscal que impacta directamente en sectores como el transporte, la industria y la logística.

MONTOS Y PORCENTAJES DEL ESTÍMULO

Durante la primera semana de abril, los estímulos fiscales a combustibles quedaron distribuidos de forma diferenciada. El diésel lidera con un 81.20%, seguido por la gasolina menor a 91 octanos con 31.34%, y la gasolina premium junto con combustibles no fósiles con 18.48%.

Este aumento en el diésel representa un alivio relevante para quienes dependen de este combustible en sus actividades diarias. Transportistas y empresas ven reducida la carga impositiva, lo que puede traducirse en menores costos operativos.

· El estímulo fiscal funciona como un “colchón” ante la volatilidad internacional

· El IEPS se ajusta semanalmente según condiciones del mercado

· El diésel es clave para cadenas de suministro en todo el país

PRECIOS POR LITRO Y EFECTO EN EL CONSUMIDOR

En términos concretos, el estímulo se traduce en montos específicos por litro. Para el diésel, el apoyo alcanza los $5.9791 pesos, dejando una cuota final del IEPS en $1.3843 por litro llegando a un tope de $28.30 MXN. En el caso de la gasolina regular, el estímulo es de $2.0998, mientras que la premium recibe $1.0456 llegando a un tope de 24 pesos por litro.

Estos ajustes tienen un efecto directo en el bolsillo de los consumidores. Sin el estímulo, el precio del diésel sería considerablemente más alto, especialmente en un escenario donde el petróleo mexicano ya supera los 105 dólares por barril y el Brent se acerca a los 110.

La presión internacional sigue siendo un factor determinante. De hecho, JPMorgan ha advertido que el crudo podría superar los 150 dólares si continúan las disrupciones en el suministro global.