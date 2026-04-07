Saltillo: negocios del Centro se alían con hoteles para ofrecer descuentos a huéspedes

A través de una alianza entre American Hotels Group y Vive Tú Centro, restaurantes y bares ubicados en el Centro Histórico de Saltillo ofrecerán descuentos y promociones al turismo ejecutivo, tanto nacional como extranjero, que se hospede en sus hoteles. La propietaria del restaurante Las Delicias de Mi General, Ivonne Orozco, indicó que previo a Semana Santa se concretó este acercamiento entre ambas organizaciones. En una primera etapa, el programa se implementa con los hoteles del grupo ubicados en el Centro, como Urdiñola, Premier y San Jorge; posteriormente, se ampliará a los establecimientos del norte de la ciudad.

De los 25 negocios que integran la iniciativa Vive Tú Centro, actualmente 14 restaurantes y bares se han sumado a esta primera fase del proyecto, ofreciendo promociones especiales a los huéspedes. Entre los beneficios destacan descuentos de hasta 15 por ciento, cortesías en cervezas nacionales, promociones en desayunos, café y alimentos, entre otros. “Todos de muy buena manera vieron positivo sumarse a la oferta y, sobre todo, darle al Centro Histórico el turismo que merece”, expresó.

Ivonne Orozco explicó que en los hoteles se elabora un mapa para que los huéspedes puedan ubicar fácilmente los establecimientos participantes mediante señalética con sus respectivos logotipos. En este mapa se incluyen lugares como Frida y Diego Restaurante Mexicano, El Borrado, Las Delicias de Mi General, Big Juan, Amore Mío, Nana Brunch Bar, Dublín, Los Compares Centro, el Hotel San Miguel con su área de restaurante y Casa 1900, entre otros. En una segunda etapa, se integrarán más hoteles del grupo, entre ellos Voco, Hyatt Place, Four Points by Sheraton, Tru by Hilton y Homewood Suites.

“Hay un interés por parte de esta cadena en transformar el turismo dentro del Centro Histórico. Con las nuevas propuestas gastronómicas, la oferta turística y la activación en los museos, queremos hacer algo muy sólido y seguro para los huéspedes. Qué padre que un ejecutivo no se quede encerrado en su cuarto, sino que tenga la posibilidad de salir y disfrutar el Centro Histórico”, comentó. Finalmente, señaló que también se buscará establecer coordinación con autoridades culturales y religiosas para diseñar experiencias dirigidas a visitantes que llegan a la ciudad por motivos laborales, destacando el potencial turístico que ofrece Saltillo.

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