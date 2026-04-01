OCV Saltillo alista participación en Tianguis Turístico 2026 que se realizará en Acapulco

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV) se alista a participar en el Tianguis Turístico México 2026, que este año se realizará del 27 al 30 de abril en Acapulco, indicó el director de la OCV, Raúl Rodarte Leos.

Destacó que estarán apoyando a la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila con toda las actividades que se realicen en este evento, estimó que la comitiva que participará de la entidad estará integrada por 40 ó 50 personas, entre ellos los representantes de las diferentes Oficinas de Convenciones y Visitantes, así como de la Asociación de Vinos de Coahuila y hoteles, entre otros.

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“Sobre todo hoteles convencionales porque muchos de cadena ya tienen de alguna forma representación por parte de sus corporativos, pero hoteles convencionales, así como las direcciones de Turismo de los municipios y los Comités de Pueblos Mágicos”, aseguró.

Por otra parte, en la región comentó que se tendrá durante este mes de abril principalmente eventos deportivos.

Entre los eventos están los Juegos Lasallistas 2026 que se realizarán del 30 de abril al 4 de mayo, donde se contempla una participación de hasta seis estudiantes, pero también se tiene un evento de dominó, así como un evento de softbol y en mayo la Copa Felinos, asimismo este fin de semana se tendrá un congreso de la Comunidad Cristiana.

Finalmente comentó que participarán en la Expo ARLAM que se realizará el 15 y 16 de abril en Monterrey, es un evento que concentra a más de 600 agentes de viaje de la Región Norte del país.

Además participarán en un congreso de recursos humanos también en ese municipio, mientras que la primera semana de abril lo harán en un evento de transportistas en turismo que se realizará en Torreón.