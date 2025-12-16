Disminuyen exportaciones mexicanas de berries, jitomate y chiles de enero a octubre

CDMX.- Las ventas de los productos agrícolas más exportados por México registraron una caída de enero a octubre, con el aguacate como la única excepción.

De acuerdo con el análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) las berries –arándanos, fresa, frambuesa frescas o congeladas—cayeron 4.6%; el jitomate tuvo un retroceso de 20.7% y los chiles –8.6%.

Además la cerveza registró una caída, que aunque es la bebida más exportada tuvo una caída de 4.7% de enero a octubre; el tequila de –9.3% y el azúcar de –12.1%.

De acuerdo con los datos reportados por Banco de México, que retomó GCMA, “en los primeros 10 meses de 2025, el sector agroalimentario se ubica como el tercer mayor exportador en México, con 4.78% menos que el obtenido en igual período de 2024, cuando se reportaron 45 mil 267 millones de dólares”.

Exportaciones alcanzan los 38 mil 655 mdd

En esos 10 meses del 2025 las importaciones alcanzaron los 38 mil 655 millones de dólares, lo que deja un superávit de 4 mil 450 millones de dólares, 43% menor a lo visto en el mismo período de 2024.

De un total de 547 mil 775 millones de dólares de exportaciones de enero a octubre del 2025.

GCMA aseguró que la cerveza se ubicó como el principal producto de exportación de la balanza agroalimentaria a octubre de 2025 con 5 mil 520 millones de dólares; el aguacate en el segundo sitio al registrar exportaciones por 3 mil 388 millones de dólares; seguido del tequila con 3 mil 256 millones de dólares, el ganado, cuyas exportaciones se interrumpieron desde mayo pasado, con 2 mil 432 millones de dólares.

Le siguen las berries con 2 mil 310 millones de dólares, el jitomate con 2 mil 144 millones de dólares y el azúcar con mil 870 millones de dólares, señaló GCMA.