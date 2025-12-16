EU ganó 64 mil empleos en noviembre, pero perdió 105 mil en octubre

Internacional
/ 16 diciembre 2025
    EU ganó 64 mil empleos en noviembre, pero perdió 105 mil en octubre
    Tanto las cifras de creación de empleo de octubre como de noviembre, publicadas el martes por el Departamento de Trabajo, llegaron tarde debido al cierre del gobierno federal de 43 días. FOTO: ESPECIAL.

La tasa de desempleo del país subió hasta el 4.6%, la cual ha sido la más alta desde el año 2021

WASHINGTON.- Debido a los recortes de personal en el sector público aplicados por el gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos ganó 64 mil empleos en noviembre, pero perdió 105 mil en octubre

De acuerdo a lo que se informó, las ganancias de empleo en noviembre superaron las 40 mil que los economistas habían pronosticado.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Europa está en decadencia y que sus líderes son débiles y están destruyendo sus países

El informe entregado explicó que las pérdidas de empleo en octubre fueron causadas por una disminución de 162 mil trabajadores federales, muchos de los cuales renunciaron al final del año fiscal 2025 el 30 de septiembre bajo la purga implementada por el multimillonario Elon Musk.

Además las revisiones del Departamento de Trabajo también eliminaron 33 mil empleos de las nóminas de agosto y septiembre.

Las ganancias promedio por hora de los trabajadores aumentaron solo un 0.1% desde octubre, el menor incremento desde agosto de 2023. En comparación con un año antes, el salario aumentó un 3.5%, el más bajo desde mayo de 2021.

Por otro lado, los empleadores del sector salud añadieron más de 46 mil empleos en noviembre, representando más de dos tercios de los 69.000 empleos del sector privado creados el mes pasado.

Asimismo las empresas de construcción añadieron 28 mil empleos. La manufactura perdió empleos por séptimo mes consecutivo, perdiendo 5 mil en noviembre.

Ante estos resultados se destacó que la contratación claramente ha perdido impulso, obstaculizada por la incertidumbre sobre los aranceles de Trump y los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal implementó en 2022 y 2023 para frenar la inflación.

Se señaló que aunque las empresas estadounidenses en su mayoría están reteniendo a los empleados que tienen, no buscan contratar nuevos mientras luchan por evaluar cómo usar la inteligencia artificial y cómo adaptarse a las políticas impredecibles de Trump, especialmente sus impuestos de dos dígitos sobre las importaciones de todo el mundo.

Por lo anterior, la tasa de desempleo, aunque todavía modesta según los estándares históricos, ha aumentado desde que tocó un mínimo de 54 años de 3.4% en abril de 2023.

Fue en el mes de septiembre que la economía creó 911 mil empleos menos de lo que se informó originalmente en el año que terminó en marzo. Eso significa que los empleadores añadieron un promedio de solo 71 mil nuevos empleos al mes durante ese período, no los 147 mil informados inicialmente. Desde marzo, la creación de empleo ha caído aún más, a un promedio de 35 mil al mes.

Temas


Trabajo
Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos

COMENTARIOS

Selección de los editores
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Limones agrios en Morena

Limones agrios en Morena
true

AMLO y Sheinbaum, el rey y la reina del cash
Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, ha delatado que existe el temor de que el escenario en Chile se pueda repetir en México y Morena pierda electoralmente ante la falta de resultados.

Delata Sheinbaum preocupación ante desgaste de la 4T, advierte Riva Palacio tras derrota de la izquierda en Chile
Desde agosto de 2025, el acta de nacimiento certificada en línea en México solo podrá obtenerse mediante Llave MX.

Acta de nacimiento certificada... cómo realizar el nuevo trámite en línea usando la Llave MX
Conoce cómo registrar tu línea telefónica en el PANAUT y vincular tu número a la CURP para evitar la suspensión del servicio en México a partir de 2026.

¿Suspenderán mi línea si no registro mi celular en 2026?... cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP
Luis Enrique recibió el reconocimiento al mejor entrenador tras conquistar la Champions League con el PSG.

Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores
Sorpresa. El actor compartió una foto en Instagram junto al jugador portugués.

¿Es broma? Tendrá Cristiano Ronaldo carreras con ‘Toretto’ ‘Rápidos y Furiosos’