EU ganó 64 mil empleos en noviembre, pero perdió 105 mil en octubre

WASHINGTON.- Debido a los recortes de personal en el sector público aplicados por el gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos ganó 64 mil empleos en noviembre, pero perdió 105 mil en octubre

De acuerdo a lo que se informó, las ganancias de empleo en noviembre superaron las 40 mil que los economistas habían pronosticado.

El informe entregado explicó que las pérdidas de empleo en octubre fueron causadas por una disminución de 162 mil trabajadores federales, muchos de los cuales renunciaron al final del año fiscal 2025 el 30 de septiembre bajo la purga implementada por el multimillonario Elon Musk.

Además las revisiones del Departamento de Trabajo también eliminaron 33 mil empleos de las nóminas de agosto y septiembre.

Las ganancias promedio por hora de los trabajadores aumentaron solo un 0.1% desde octubre, el menor incremento desde agosto de 2023. En comparación con un año antes, el salario aumentó un 3.5%, el más bajo desde mayo de 2021.

Por otro lado, los empleadores del sector salud añadieron más de 46 mil empleos en noviembre, representando más de dos tercios de los 69.000 empleos del sector privado creados el mes pasado.

Asimismo las empresas de construcción añadieron 28 mil empleos. La manufactura perdió empleos por séptimo mes consecutivo, perdiendo 5 mil en noviembre.

Ante estos resultados se destacó que la contratación claramente ha perdido impulso, obstaculizada por la incertidumbre sobre los aranceles de Trump y los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal implementó en 2022 y 2023 para frenar la inflación.

Se señaló que aunque las empresas estadounidenses en su mayoría están reteniendo a los empleados que tienen, no buscan contratar nuevos mientras luchan por evaluar cómo usar la inteligencia artificial y cómo adaptarse a las políticas impredecibles de Trump, especialmente sus impuestos de dos dígitos sobre las importaciones de todo el mundo.

Por lo anterior, la tasa de desempleo, aunque todavía modesta según los estándares históricos, ha aumentado desde que tocó un mínimo de 54 años de 3.4% en abril de 2023.

Fue en el mes de septiembre que la economía creó 911 mil empleos menos de lo que se informó originalmente en el año que terminó en marzo. Eso significa que los empleadores añadieron un promedio de solo 71 mil nuevos empleos al mes durante ese período, no los 147 mil informados inicialmente. Desde marzo, la creación de empleo ha caído aún más, a un promedio de 35 mil al mes.