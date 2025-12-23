Disminuyen las reservas petroleras en los últimos seis años

Dinero
/ 23 diciembre 2025
    En los últimos seis años, las reservas probadas, probables y posibles de petróleo crudo equivalente registraron una caída. Foto: Reforma
Reforma
por Reforma

TEMAS


Gas Lp
Petróleo
hidrocarburos

Localizaciones


México

Organizaciones


PEMEX

Para evitar que se agoten, el Gobierno buscará mantener estable la producción de petróleo y gas natural

CIUDAD DE MÉXICO- En los últimos seis años, las reservas probadas, probables y posibles de petróleo crudo equivalente se contrajeron.

Para evitar que se agoten, el Gobierno buscará mantener estable la producción de petróleo y gas natural, señala el Programa Sectorial de Energía 2025-2030 publicado ayer en el Diario Oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Opaca Pemex Gas Bienestar: esconde información pública

En 2024, las reservas de petróleo crudo equivalente en sus categorías 1P, 2P y 3P ascendieron a 8 mil 484, 16 mil 162 y 25 mil 467, cada una, que representaron bajas de 1, 4 y 9 por ciento respecto a 2018, respectivamente.

Solo de petróleo crudo, las reservas fueron de 5 mil 978, 11 mil 78 y 16 mil 383 millones de barriles diarios, es decir, caídas de 8, 10 y 16 por ciento, en cada caso.

Este declive en las reservas impone el desafío de gestionar la disminución de esos recursos y afrontar el continuo aumento de los costos de extracción.

”Esto muestra una severa reducción, lo que sugiere después en la reposición de recursos o cambios en la estrategia de exposición y producción”, dice el documento.

En gas natural, las reservas fueron en 2024 de 12.3, 23.3 y 34.6 billones de pies cúbicos en 1P, 2P y 3P, respectivamente, con aumentos de 23, 20 y 16 por ciento, en ese orden.

Ante esto, el Gobierno federal mantendrá una producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos hacia 2030 y de 5 mil millones de pies cúbicos de gas natural, con el fin de evitar agotar las reservas.

Por Mario López, Agencia Reforma.

Reforma

Reforma

