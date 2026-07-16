Distan empresas mexicanas de aprovechar IA para negocios

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    Distan empresas mexicanas de aprovechar IA para negocios
    En el informe se dio a conocer que otro de los rezagos se encuentra en la preparación de los datos y el gobierno corporativo. ESPECIAL.

El país ocupa el lugar 45 a nivel mundial en preparación para aprovechar su potencial

CDMX.-La adopción de la Inteligencia Artificial (IA) aún está lejos de traducirse en una ventaja competitiva para las empresas en México.

Aunque dos de cada tres organizaciones ya experimentan con esta tecnología, apenas 13.8 por ciento ha logrado integrarla al núcleo de su negocio.

Así lo revela el estudio ¡Ay, ay, ay, AI!, elaborado por Accenture, Empresas Globales e IPADE Business School, el cual advierte que el principal obstáculo ya no es el acceso a la tecnología, sino la capacidad de convertir los proyectos piloto en transformaciones de largo plazo.

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“Solamente el 13 por ciento de las empresas en México han realmente escalado y están teniendo impacto con sus soluciones de Inteligencia Artificial.

La brecha entre la promesa y la realidad no es tecnológica; es una cuestión de liderazgo, gobierno corporativo y disciplina en la ejecución”, afirmó Rafael Ramírez de Alba, director del área de Entorno Económico de IPADE.

El reporte, basado en entrevistas con directores generales y consejeros de empresas que representan alrededor de 3.3 por ciento del PIB nacional, señala que 66 por ciento de las organizaciones continúa realizando pruebas aisladas o pilotos estructurados y sólo 34.1 por ciento declara tener la IA integrada en sus procesos de trabajo.

Durante la presentación, los especialistas advirtieron que muchas compañías siguen viendo la Inteligencia Artificial como una herramienta adicional y no como un elemento central de su estrategia de negocio.

“El valor no está en entrar a la tecnología por moda ni en acumular pilotos.

El verdadero reto es convertirla en una herramienta que permita escalar el valor, abrir nuevos mercados y transformar la manera en que las empresas crean ventajas competitivas”, explicó Armando Díaz, Managing Director de Accenture México.

El estudio también encontró una marcada diferencia entre las multinacionales y las empresas de capital mexicano. Mientras las primeras aceleran la adopción impulsadas por sus corporativos globales, muchas compañías nacionales apenas diseñan su estrategia y aún no logran llevarla a la ejecución.

Apenas 36.4 por ciento de las empresas cuenta con un marco formal de gobernanza para el uso de Inteligencia Artificial y sólo 31 por ciento dispone de programas de capacitación para sus colaboradores.

Además, únicamente 18 por ciento considera que su consejo de administración comprende suficientemente los riesgos asociados con esta tecnología.

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