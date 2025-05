Trump elimina un vacío legal que beneficiaba a ciertos productos chinos

Los cambios, que se aplican a los envíos desde China continental y Hong Kong, entraron en vigor a las 12:01 a. m. del viernes. Es probable que generen incomodidad y confusión tanto entre los consumidores como entre los pequeños minoristas.

Temu empezó recientemente a detallar los “gastos de importación“ en su sitio web, mientras que el sitio web de Shein dice a los compradores que los aranceles están “incluidos en el precio que pagas”.

Gabriel Wildau, analista sobre China de la empresa de asesoría Teneo, dijo que el cambio “quitará una tajada a las exportaciones chinas” y que iba a “obligar a los minoristas en línea, cuyo principal argumento de venta son los precios extremadamente baratos, a subir sus precios drásticamente”.

“Es un golpe de precios para los consumidores estadounidenses sensibles a los precios, quienes realmente disfrutaban del acceso a productos baratos”, dijo.

El gobierno de Trump también ha prometido eliminar la laguna legal para los envíos procedentes de otros países, pero dijo que estaba esperando a que el gobierno resolviera cómo hacer frente a la recaudación de las tasas de dichos paquetes. Los funcionarios de aduanas estadounidenses ya están sobrecargados por el aumento de la aplicación de las normas migratorias impuestas por parte del gobierno de Trump y la gran expansión de los aranceles globales.

El gobierno desactivó brevemente la excepción de minimis para China a principios de febrero, antes de darse cuenta de que el repentino cambio estaba desbordando los canales de envío, incluido el Servicio Postal. Trump revocó entonces esa orden a fin de dar a sus asesores más tiempo para establecer sistemas que pudieran manejar el cambio.

La excepción de minimis se creó en la década de 1930 para facilitar el trabajo de los funcionarios de aduanas, quienes debían recaudar aranceles en casos en que los ingresos eran inferiores al coste de recaudarlos. El Congreso elevó el umbral de los paquetes de minimis a 5 dólares en 1978 y a 200 dólares en 1993, y luego a 800 dólares en 2016.

En los últimos años, ha aumentado la presión para eliminar esta laguna. Los legisladores han estado estudiando leyes para reformar la norma de minimis, y el gobierno de Joe Biden propuso cambios el año pasado que reducirían la excepción cuando se tratara de China.

Un posible problema de las normas actuales es que parecen crear una discrepancia que permite que las mercancías trasladadas a través del servicio postal estén sujetas a aranceles más bajos que las mercancías trasladadas utilizando transportistas privados.

Las mercancías que lleguen a Estados Unidos desde China a través de transportistas privados como DHL o FedEx estarán sujetas a aranceles de al menos el 145 por ciento y por ejemplo, añadirán 14,50 dólares de aranceles a una camiseta de 10 dólares. Pero los envíos que lleguen a través del Servicio Postal estarán sujetos a un arancel del 120 por ciento del valor de la mercancía o a una tasa de 100 dólares por paquete, que aumentará a 200 dólares en junio.

Los envíos que llegan a través de transportistas privados también parecen estar sujetos a otros impuestos, como los aranceles que Trump impuso a China en su primer mandato y los impuestos de nación más favorecida establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Pero los envíos que viajan a través del Servicio Postal no lo están.

Además, parece que el Servicio Postal se enfrenta a menos escrutinio por recaudar aranceles sobre mercancías enviadas desde China a otros países y luego a Estados Unidos a través de servicios postales extranjeros.

Estados Unidos, por ahora, sigue ofreciendo la excepción de minimis para países distintos a China. Pero a partir del viernes, los productos fabricados en China no podrán acogerse a la excepción de minimis, aunque pasen por otro país antes de llegar a Estados Unidos. Los transportistas privados, como UPS y FedEx, están obligados a recabar información sobre el origen de los productos, de modo que aún deben pagarse aranceles por una mercancía fabricada en China que se envíe a Estados Unidos a través de Canadá, por ejemplo.

Pero no se ha exigido legalmente al servicio postal que recabe información sobre el origen de los productos, ni tampoco a los servicios postales de otros países. Esto podría originar un aumento de las tramas que intentan eludir los aranceles chinos utilizando el servicio postal.

