Draxton Irapuato y Evercast reciben Premio al Mérito Laboral del Gobierno de Guanajuato

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Draxton Irapuato y Evercast reciben Premio al Mérito Laboral del Gobierno de Guanajuato
    Reciben reconocimiento plantas del GIS en Guanajuato cortesía

El galardón muestra el reconocimiento de una entidad federativa hacia la empresa del sector automotriz del Grupo Industrial Saltillo

Los equipos de Draxton Irapuato y Evercast recibieron el pasado primero de mayo el Premio al Mérito Laboral del Estado de Guanajuato, galardón estatal que distingue a las personas trabajadores que fomentan la innovación, la productividad y la mejora continua en su entorno laboral.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-siguen-al-alza-precios-de-jitomate-y-chiles-inflacion-anual-fue-de-445-en-abril-de-2026-AE20532002

Así se dio a conocer a través de las redes sociales, donde se destacó: “Que una entidad externa valore este talento es invaluable, demuestra que el trabajo de cada uno de nuestros colaboradores trasciende nuestras plantas y confirma que seguimos construyendo una cultura de excelencia operativa y organizacional” y añadió “Felicidades a nuestros 106 galardonados!.

Cabe destacar que si bien son reconocimientos entregados a plantas ubicadas en otro estado, destaca que estás forman parte del Grupo industrial Saltillo, la segunda es una empresa conjunta (Joint Venture).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reconocimiento
Sector Automotriz
Economía

Localizaciones


Guanajuato

Organizaciones


GIS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lengua larga

Lengua larga
true

Rocha Moya y el riesgo de que México sea crucificado
true

POLITICÓN: Participa VANGUARDIA en encuentro entre la Suprema Corte, la SIP y el CPJ en pro de la libertad de prensa
Este tramo carretero en el Sureste de Coahuila sigue cobrando vidas sin que haya una corrección a fondo de su trazo, a pesar que los peajes han aumentado hasta un 80 por ciento.

Los Chorros: Aumenta tarifa 80% mientras que muertes continúan
El Gobernador expresó su confianza en que las campañas continúen durante todo el proceso con respeto entre fuerzas políticas.

Manolo Jiménez llama a mantener campañas en paz y con propuestas en Coahuila
El relevo de Saraperos batalló desde la sexta entrada y Monclova amplió la diferencia con un rally clave.

Saraperos sufre otra derrota en casa ante Acereros de Monclova
Por lo general, el hantavirus se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona, aunque eso es raro, según la OMS.

Evacúan a 3 pacientes a Europa desde el crucero con brote de hantavirus
El frágil alto el fuego se ha mantenido en gran medida, pese a intercambios de fuego durante el intento estadounidense de reabrir el estrecho el lunes.

Trump amenaza a Irán con bombardearlo si no acepta acuerdo para reapertura del Ormuz