Draxton Irapuato y Evercast reciben Premio al Mérito Laboral del Gobierno de Guanajuato
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El galardón muestra el reconocimiento de una entidad federativa hacia la empresa del sector automotriz del Grupo Industrial Saltillo
Los equipos de Draxton Irapuato y Evercast recibieron el pasado primero de mayo el Premio al Mérito Laboral del Estado de Guanajuato, galardón estatal que distingue a las personas trabajadores que fomentan la innovación, la productividad y la mejora continua en su entorno laboral.
Así se dio a conocer a través de las redes sociales, donde se destacó: “Que una entidad externa valore este talento es invaluable, demuestra que el trabajo de cada uno de nuestros colaboradores trasciende nuestras plantas y confirma que seguimos construyendo una cultura de excelencia operativa y organizacional” y añadió “Felicidades a nuestros 106 galardonados!.
Cabe destacar que si bien son reconocimientos entregados a plantas ubicadas en otro estado, destaca que estás forman parte del Grupo industrial Saltillo, la segunda es una empresa conjunta (Joint Venture).