Economía turística en México crece un 0.1% anual en el primer trimestre de 2026

CDMX.- La economía relacionada con el turismo en México creció un 0.1% anual en el primer trimestre de 2026, ante un alza en los bienes y el consumo de los turistas nacionales, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance del indicador, que el Inegi llama producto interno bruto (PIB) turístico, es resultado del aumento interanual de 1% en los bienes, contrarrestado por una caída del 0.2% en los servicios, detalló el instituto autónomo en su informe basado en cifras originales.

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Además, el indicador de consumo turístico creció un 0.2% interanual de enero a marzo por un aumento del 5.3% en el consumo interno, en contraste con un descenso del 18.4% del realizado por los extranjeros.

Por otro lado, los indicadores trimestrales de la actividad turística (ITAT) del Inegi reportaron una caída trimestral del 0.8% de la economía turística en los primeros tres meses del año frente al trimestre anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

Este retroceso ocurrió pese al avance trimestral de 0.3% en bienes y la caída de 1.1% en los servicios. Asimismo, el consumo turístico se contrajo un 0.7% trimestral, con una subida de 0.5% en los turistas internos, contrarrestado por una caída del 5.9% de los turistas extranjeros.

El ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó los 34 mil 992 millones de dólares en 2025, un incremento anual de 6.2%, con lo que el país registró un nuevo máximo histórico por este concepto.

México es el sexto país más visitado del mundo, según el Gobierno y empresarios, según datos de la Organización Mundial del Turismo, y la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fijó como meta que figure entre los cinco primeros.