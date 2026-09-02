El Banco de Canadá mantiene los tipos en el 2.25 % ante la escalada comercial con EU

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    El Banco de Canadá mantiene los tipos en el 2.25 % ante la escalada comercial con EU
    Esto ocurre ante el aumento de la incertidumbre provocado por el recrudecimiento de la guerra comercial con Estados Unidos y los riesgos al alza para la inflación. ESPECIAL.
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Es la séptima reunión consecutiva en la que la institución deja sin cambios el tipo oficial

TORONTO.- El Banco de Canadá mantuvo este miércoles su tipo de interés de referencia en el 2.25%, nivel en el que permanece desde octubre de 2025. El banco central señaló que los nuevos aranceles impuestos por Washington a las exportaciones canadienses y los gravámenes de represalia anunciados por Ottawa han aumentado la incertidumbre sobre la continuidad de la recuperación económica del país.

El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, afirmó este miércoles que los productos afectados por los nuevos aranceles representan alrededor del 5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos y, por tanto, no se espera un gran impacto directo sobre el conjunto de la actividad económica.

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Sin embargo, Macklem advirtió de que la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales entre Canadá y EU puede provocar que las empresas retrasen sus decisiones de inversión y contratación.

La economía canadiense creció un 3.3% a tasa anualizada en el segundo trimestre, tras el débil comportamiento de los tres primeros meses del año, gracias al aumento del consumo, las exportaciones y la inversión empresarial. La tasa de desempleo también cayó hasta el 6.4% en julio.

Pero el Banco de Canadá advirtió de que la inflación se mantiene en torno al 3%, fundamentalmente por los elevados precios de la gasolina derivados del conflicto en Oriente Medio. Excluida la gasolina, la tasa fue del 2.2% en julio y los indicadores de inflación subyacente permanecieron cerca del objetivo del 2%.

Además, los nuevos aranceles estadounidenses y las contramedidas canadienses pueden elevar los costes de las empresas y trasladarse progresivamente a los precios al consumo.

“Los riesgos al alza para la inflación han aumentado, mientras que los nuevos aranceles hacen más inciertas las perspectivas de crecimiento”, señaló Macklem, quien aseguró que el banco está preparado para ajustar su política monetaria si es necesario.

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