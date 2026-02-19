El Banco de México valorará hacer ‘ajustes adicionales’ a tasa de interés en 2026

Dinero
/ 19 febrero 2026
    El Banco de México valorará hacer ‘ajustes adicionales’ a tasa de interés en 2026
    El Banco de México (Banxico) es uno de los cinco órganos constitucionales autónomos de México con funciones de banco central. CUARTOSCURO.
EFE
por EFE

El pasado 5 de febrero, Banxico hizo una pausa en su reducción de la tasa de interés y la dejó sin cambios en el 7%, tras una docena de reducciones consecutivas

CDMX.- El Banco de México (Banxico) anticipó este jueves que en sus próximas reuniones valorará “ajustes adicionales” a la tasa de interés, en las que tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación dentro del objetivo general de un 3%.

La Junta de Gobierno del Banco Central expuso, en una minuta difundida hoy, que buscarán implementar acciones congruentes “en todo momento” con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta del 3% en el plazo previsto.

TE PUEDE INTERESAR: Colapsa sistema de Aduanas; genera filas de 16 km en cruces a Texas

“La mayoría mencionó que la inflación general se ubicó en 3.77% en la primera quincena de enero. Algunos coincidieron en que esta lectura fue menor a la esperada por los analistas”, explicó el organismo autónomo.

Los especialistas señalaron que el aumento de la inflación entre diciembre y enero fue debido a la entrada en vigor, a inicios del 2026, de los cambios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de los aumentos a las tarifas arancelarias a las importaciones de países con los que México no tiene un tratado comercial.

Sin embargo, la mayoría consideró que, hasta ahora, “el impacto de estas medidas fiscales ha sido reducido y focalizado”, señaló el documento.

En la minuta, el Banco Central mencionó que en el 2025, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB, la economía se expandió, luego de la caída registrada en el tercer trimestre del año.

“La mayoría notó que con dicho dato oportuno el crecimiento en 2025 habría sido de 0.5%”, indicó Banxico. El documento corresponde a la reunión del 5 de febrero, fecha de su más reciente decisión monetaria.

El texto se difunde tras revelarse a principios de mes que la inflación general repuntó al 3.79% en enero, tras haber descendido al 3.69 % al final de 2025 y continúa por encima de las expectativas del mercado.

La del pasado 5 de febrero fue la primera decisión de política monetaria de ocho programadas en el año, el mercado estima que la tasa se estacione en el 6.5% al cierre del año, lo que daría margen a un recorte más de 50 puntos base en el 2026.

