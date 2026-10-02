Guerra de Chapitos y Mayos desborda uso de drones

La entidad del norte rompió récord de decomisos con 66 en todo 2025 y hasta septiembre pasado.

Estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalan a Sinaloa como el estado donde más drones han inhabilitado y asegurado en los últimos dos años.

Le siguen Tamaulipas, con 34, y Michoacán, con 28. En los últimos dos años a nivel nacional se han registrado incautaciones históricas de artefactos aéreos, con 139 en 2025 y 69 hasta septiembre pasado, de acuerdo con información proporcionada por la Sedena a EL UNIVERSAL vía transparencia.

Consultores en seguridad nacional y especialistas en el Sistema de Aeronave No Tripulado (UAV siglas en inglés) consideran que las incautaciones demuestran la capacidad de fuego e innovación del crimen organizado para sus actividades ilícitas.

Daniel C. Santander, consultor en seguridad nacional, estrategia y Fuerzas Armadas, refiere que Los Mayos y Los Chapitos en Sinaloa emplean drones para carga de explosivos y vigilancia.

”Tenemos una normalización de su uso y expansión; antes había halcones, ahora es una especialidad de droneros dentro de las filas del crimen organizado y forman parte del arsenal”.

”Es un bajo costo, no hay tantas formas de detectarlos o inhibirlos... Urge la legalización que regule la venta y modificación de estos”, dice el académico de la licenciatura en Inteligencia Estratégica en la Universidad Anáhuac.

Refiere que las Fuerzas Armadas se enfrentan y sufren cada vez más bajas por culpa de estos equipos y no cuentan con el apoyo regulatorio del gobierno.

Mario Luna Pavo, consultor en análisis delictivo y piloto de Sistema de Aeronave No Tripulado, dice que este incremento se debe a mayor presencia de los vehículos aéreos no tripulados (VANT) en actividades de la delincuencia organizada; sin embargo, las incautaciones no permiten determinar cuánto ha aumentado su uso.

”También depende de la intensidad de los operativos y capacidad de las autoridades en detectarlos. Para los grupos delictivos su atractivo radica en el costo relativamente bajo de los modelos comerciales y en su utilidad para vigilar los movimientos de autoridades y rivales. Algunos son adaptados para lanzar explosivos”, asevera.

En octubre de 2025, elementos del Ejército incautaron en Badiraguato, Sinaloa, un arsenal conformado por 10 cargadores, 250 cartuchos útiles y siete drones.

El especialista comenta que en Sinaloa, Michoacán y Guerrero se emplean VANT por la disputa territorial entre grupos delictivos.

”Los drones permiten observar al adversario y pueden utilizarse para atacar o intimidar a comunidades en zonas de conflicto. Un análisis de Armed Conflict Location & Event Data, organización especializada en el registro de hechos de violencia, identifica a estas entidades como los principales focos de incidentes con estos aparatos entre 2021 y agosto de 2026”, indica.

Enfatiza que en Michoacán la Secretaría de Seguridad Pública reportó en enero de 2025 el aseguramiento de 60 artefactos explosivos destinados a ser lanzados desde drones en Apatzingán.

Luna destaca que la concentración de aseguramientos puede reflejar tanto la adopción de esta tecnología por células delictivas como los resultados de operativos específicos.

Pobladores de Tierra Caliente en Michoacán, que pidieron el anonimato, dicen que los criminales usan drones para atacarse entre ellos.

”Hace unos días una persona perdió la vida y dos resultaron heridos por la explosión del artefacto no tripulado. Además de tener campos minados, atacan con drones. Las autoridades realizan decomisos y encuentran drones, armas, municiones, chalecos tácticos y cascos”, dicen los trabajadores.

Abundan en que generalmente son equipos comerciales y para preparar los explosivos utilizan tubos de PVC: “los suben al dron, los dejan caer y finalmente estallan”.

Los pobladores aseguran que todas las células delincuenciales tienen VANT y cuentan con gente capacitada, como colombianos.

”Ellos saben manipularlos. Los colombianos platican que vienen de Ucrania y tienen conocimiento”, resaltan los lugareños.

Cuestionados sobre los grupos criminales que operan en la zona, detallan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG), Los Viagras, Templarios y el Cártel de la Virgen de Acahuato.

”Están unidos los de Acahuato, Blancos de Troya, Los Viagra y Los Jaliscos; están peleando con Los Templarios”, subrayan.

Oswaldo Aguilar Rivera, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que en el caso de los VANT que pueden ser cargados de explosivos hay que identificar un dron recreativo, profesional y agrícola o industrial.

Recuerda que, según informes del gobierno federal, se tienen en su mayoría drones comerciales asegurados que son adaptados para actividades ilícitas.

”También hay que hacer un énfasis en los drones agrícolas, estos que son creados para fumigar, dispersar semillas o fertilizantes, cuentan con una mayor capacidad de carga; por tanto, motores más potentes, navegación más precisa, otro tipo de sensores y carga que los hace diferentes a un dron recreativo”.

”Incluso, hay algunos que pueden transportar 40 kilos de líquido o hasta 50 de material sólido, lo que los hace especialmente peligrosos. A pesar de que son vendidos para una actividad lícita son utilizados para transportar objetos o sustancias ilícitas. Son muy atractivos para la delincuencia organizada”, precisa Aguilar Rivera.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), califica como inevitable que los VANT sean usados cada vez más, los delincuentes siempre se aprovechan de los nuevos instrumentos.

Remarca que se requiere regular, pero “el problema es que toda regulación tiene que tener un enforcement, que es la parte más complicada, porque la autoridad puede decir ‘vamos a poner restricciones para quien vende, para los compradores’, pero luego tienen que hacer cumplir esas restricciones y también enfrentaría algún tipo de protesta”.

EL DATO

Pobladores de Tierra Caliente en Michoacán aseguran que los grupos criminales utilizan los drones para atacarse entre ellos.