El dólar tiene su peor comienzo de año desde 1973, ¿por qué?

🚨🇺🇸 Según Financial Times, el dólar sufrió el peor comienzo de año desde 1973: su precio global cayó 10% en el primer semestre y es el más bajo desde febrero de 2022 💵🇪🇺 El euro marca máximos desde 2021 frente al dólar, por encima de 1,17 dólares

Ese entusiasmo no duró mucho. Tras llegar a su punto más alto a mediados de enero, el índice del dólar empezó a caer. Las esperanzas de un gobierno que favoreciera a las empresas dieron paso a una preocupación persistente por la tenaz inflación y el impacto de los ya elevados tipos de interés en la economía y en las empresas en el mercado bursátil.

“ La cuestión no es tener un dólar débil o fuerte” , dijo Steve Englander, director mundial de análisis de divisas extranjeras del G10 en Standard Chartered. “La cuestión es: ¿Qué te está diciendo sobre cómo el mundo ve tus políticas?”.

Los analistas se inquietaron por un alejamiento generalizado del dólar y de los activos estadounidenses en general, un cambio con respecto a los últimos años, cuando Estados Unidos dominaba el panorama de la inversión y el dinero se volcaba en activos estadounidenses. De manera notable, incluso después de tal comienzo de año, el dólar no está tan débil históricamente, porque partió de un nivel muy alto.

A pesar de la oposición inicial en el Senado, el proyecto de ley comenzó a abrirse paso de nuevo en el Congreso y se calcula que añadirá billones de dólares al déficit a lo largo de una década.

El gobierno compensaría este déficit tratando de obtener más préstamos de los inversores en el mercado del Tesoro, precisamente cuando esos mismos inversores han empezado a retroceder, lo que suscita preocupaciones sobre la estabilidad del mercado.

Estas preocupaciones socavan el papel de los bonos del Tesoro y del dólar como refugio en periodos de tensión.

Normalmente, cuando los inversionistas están preocupados, buscan activos que confían que mantendrán su valor durante los períodos de agitación. Pero la preocupación por el dólar lo ha debilitado aún más, incluso en condiciones de volatilidad de cambio, lo que sugiere que no está desempeñando de manera consistente el mismo papel de refugio para los inversores en estos momentos.

“La desdolarización a gran escala, si es que llega, está todavía muy lejos”, dijo Rick Rieder, director de inversiones de renta fija mundial de BlackRock, en las últimas previsiones trimestrales de la gestora de fondos. “Pero se está produciendo una dinámica que podría elevar significativamente ese riesgo: el aumento de la deuda pública”. c. 2025 The New York Times Company