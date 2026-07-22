El Mundial 2026 dejó 2 mil 412 millones de dólares en México

CDMX.– La celebración de la Copa del Mundo 2026 generó un impacto en el turismo de más de 42 mil 276 millones de pesos mexicanos (unos 2 mil 412 millones de dólares) en México tras reunir a 7.8 millones de viajeros en las tres ciudades sede del torneo internacional (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), según datos presentados este miércoles por la Secretaría de Turismo (Sectur).

En un comunicado, la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, presentó el balance económico oficial y destacó que el beneficio total estimado alcanzó los 65 mil millones de pesos (3 mil 733 millones de dólares) entre el 8 de junio y el 19 de julio.

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Según el informe, la justa mundialista acarreó la creación de 130 mil 900 empleos directos en los municipios anfitriones, concentrando en la Ciudad de México la mayor parte con 100 mil plazas, seguida por Monterrey con 15 mil 800 y Guadalajara con 15 mil 100 puestos de trabajo.

En materia de transporte aéreo, las terminales aeroportuarias de las sedes movilizaron a 6.4 millones de pasajeros, impulsadas por repuntes como el del Aeropuerto Internacional Felipe Ageles (AIFA) con un aumento del 18% en el flujo de viajeros o e del Aeropuerto Internacional de Guadalajara con un 11.5%.

La celebración del Mundial también benefició al sector gastronómico mediante incrementos de ventas de hasta el 80% en restaurantes, sumado a un aumento medio del 51.5% en las tarifas del sector hotelero.

Los festivales públicos FIFA Fan Fest registraron un éxito masivo al congregar a más de 6.7 millones de asistentes entre las plazas de la capital del país, la zona metropolitana de Monterrey y la ciudad de Guadalajara.

La Ciudad de México se consolidó como el destino más concurrido del evento al captar a 4.4 millones de visitantes y aportar más de 25 mil 800 millones de pesos mexicanos (mil 482 millones de dólares) a la economía local.

Por su parte, las sedes de Guadalajara y Monterrey aportaron conjuntamente 3.4 millones de viajeros e ingresos turísticos que superaron los 16 mil 400 millones de pesos.

“Vinieron por el mundial, volverán por México” afirmó la secretaria de turismo, quien afirmó que la llegada masiva de turistas por el mundial ha hecho que México se dé a conocer internacionalmente.

Los datos del Gobierno mexicano contrastan con un informe económico similar presentado por la firma internacional Deloitte, que presentó la semana pasada números menos optimistas, al estimar 100 mil empleos generados y cerca de medio millón de turistas llegados a México por el Mundial.