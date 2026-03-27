El nearshoring en México se mantiene estancado; apuestan industrias por clústeres regionales

El fenómeno de la relocalización, mejor conocido como “nearshoring” está muerto, ya no es una realidad, pues hoy se está viviendo una época de regionalización y las industrias globales se están moviendo hacía clústeres regionales, señaló Samuel Martínez González.

El socio ROEH Lax& Tax señaló que Europa, Estados Unidos, Canadá y México trabajan para ellos, mientras que Asia trabaja para Asia.

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“Creo que hoy estamos viviendo épocas de regionalización y el nearshoring ya pasó su momento, y hoy más bien tenemos que empezar a pensar en regiones. Cómo país hay que enfocarnos en nuestras regiones, bienvenidos los asiáticos y los europeos”, aseguró.

Descartó que venga otra versión de este fenómeno, en su caso, viene una segunda ola de regionalización y se tiene que estar preparados, toda vez que México depende cerca de un 80% de exportaciones a Estados Unidos y sería “suicida no pensar que se debe proteger ese porcentaje y pedazo del pastel que ya se tiene.”

“Por eso nos conviene que haya una regionalización más integrada” y añadió “lo que busca México, Estados Unidos y Canadá es que está región se fortalezca, si llegan nuevos actores bienvenidos, pero lo que se busca es que se fortalezcan estos tres países”, aseguró.

Por lo pronto, reconoció que con la relocalización México se logró mayor empleo, inversión y recurso.

Resaltó que este periodo fue de muy poca duración, pues los fenómenos geopolíticos fueron muy drásticos y la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump hizo que ese cambio económico cediera.

Por otra parte, entre los retos que presenta el comercio exterior comentó que está una mayor fiscalización a las empresas, más incertidumbre y sobre todo mayor revisiones por parte de la autoridad para vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones.

Lo que ha generado una incertidumbre en la inversión extranjera al no tener previsibilidad o reglas claras o al menos un horizonte claro de los tiempos o los procesos, aunque en los dos últimos sexenios ha habido mucho más inversión, pues ésta no se explotó en su totalidad por esta falta de criterios.