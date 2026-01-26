El oro logra un nuevo récord; supera los 5 mil 100 dólares la onza

Dinero
/ 26 enero 2026
    El oro logra un nuevo récord; supera los 5 mil 100 dólares la onza
    Las tensiones geopolíticas provocadas por la administración de Donald Trump han impulsado el valor de los activos como el oro, esto al ser utilizados como un refugio por los inversores. FOTO: ESPECIAL.

En lo que va de año, el oro registra una subida de más del 18%, mientras que la plata sube un 52.76%

MADRID.- El oro ha logrado un nuevo máximo histórico y ha superado por primera vez en su historia el precio de la onza los 5 mil dólares durante la pasada madrugada, hasta alcanzar los 5 mil 109.73 dólares.

Tras superar el precio de la onza los 5 mil100 dólares, el oro, considerado activo refugio sube un 2.13 % y se encuentra en 5 mil 088.99 dólares, después de que el pasado viernes se quedara a las puertas de los 5 mil dólares.

TE PUEDE INTERESAR: La industria de México perdió 153 mil empleos en 2025; el 40% de los trabajadores ganan el mínimo: Inegi

Por su parte, el precio de la plata volvió a revalidar también sus máximos históricos de madrugada, alcanzando los 109 mil 45 dólares el precio de la onza, según datos de Bloomberg.

Los metales preciosos continúan sus repuntes después de que la semana pasada el mensaje del Foro Económico Mundial de Davos se centrara en la necesidad de prepararse para un orden mundial menos estable.

Entre el ruido geopolítico, los mensajes sobre un posible anuncio de un nuevo presidente de la Reserva Federal de EU esta semana y las proyecciones de la Casa Blanca, que sitúan el crecimiento de la economía estadounidense entre el 4% y el 5% en términos reales, el doble de las previsiones de consenso, aumenta la presión política para impulsar la economía mediante una bajada de tipos.

Mientras la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal genera dudas, no ocurre lo mismo con la actuación de otros bancos centrales, que continúan incrementando sus compras de oro a un ritmo acelerado, según ha señalado el analista de XTB Manuel Pinto.

El crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar se consolidan así como algunos de los principales catalizadores de los máximos históricos del metal, según consideran los analistas.

