El petróleo cae más de un 6 % y se sitúa en 82.64 dólares

NUEVA YORK.- El precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa para entrega en septiembre, cae este martes más de un 6% y cotiza por debajo de los 83 dólares el barril tras la pausa de los ataques en Oriente Medio, lo que aviva las esperanzas de reanudación de las negociaciones de paz.

Las caídas de este martes se suman a las de la víspera, donde el brent retrocedió un 8.7 %, hasta los 86.76 dólares.

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Aún así, desde de que empezó la guerra, el crudo referente en el viejo continente se revaloriza casi un 14%.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI, por sus siglas en inglés), referente en Estados Unidos, pierde un 5.33 % hasta los 78.21 dólares.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores publicado en Telegram, el principal diplomático iraní, Seyyed Abbas Araqchi, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos saudí y omaní.

Según el comunicado, en él se discutió la necesidad de “eliminar la inseguridad impuesta en el estrecho de Ormuz, causada por las acciones agresivas de Estados Unidos”.

La tregua en los combates entre Estados Unidos e Irán pareció mantenerse este martes, lo que generó esperanzas de una desescalada en el conflicto de Medio Oriente que ha trastocado el suministro de energía.

Esto se produce tras los informes sobre la disminución de las municiones estadounidenses. El Presidente Donald Trump, quien el viernes declaró a Axios que estaba considerando un “ataque masivo” contra Irán, posteriormente descartó esos planes ante la preocupación por el arsenal de armas, según informó The New York Times.