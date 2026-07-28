El petróleo cae más de un 6 % y se sitúa en 82.64 dólares

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    El petróleo cae más de un 6 % y se sitúa en 82.64 dólares
    Teherán ha rechazado los informes que indican que acordó un alto el fuego de 10 días con Estados Unidos, pero se ha producido una pausa temporal en las hostilidades. ESPECIAL.

Tras caer alrededor de un 17% en tres días, el Brent y el West Texas se encaminaban a sus cierres más bajos desde el 13 de julio

NUEVA YORK.- El precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa para entrega en septiembre, cae este martes más de un 6% y cotiza por debajo de los 83 dólares el barril tras la pausa de los ataques en Oriente Medio, lo que aviva las esperanzas de reanudación de las negociaciones de paz.

Las caídas de este martes se suman a las de la víspera, donde el brent retrocedió un 8.7 %, hasta los 86.76 dólares.

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Aún así, desde de que empezó la guerra, el crudo referente en el viejo continente se revaloriza casi un 14%.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI, por sus siglas en inglés), referente en Estados Unidos, pierde un 5.33 % hasta los 78.21 dólares.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores publicado en Telegram, el principal diplomático iraní, Seyyed Abbas Araqchi, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos saudí y omaní.

Según el comunicado, en él se discutió la necesidad de “eliminar la inseguridad impuesta en el estrecho de Ormuz, causada por las acciones agresivas de Estados Unidos”.

La tregua en los combates entre Estados Unidos e Irán pareció mantenerse este martes, lo que generó esperanzas de una desescalada en el conflicto de Medio Oriente que ha trastocado el suministro de energía.

Esto se produce tras los informes sobre la disminución de las municiones estadounidenses. El Presidente Donald Trump, quien el viernes declaró a Axios que estaba considerando un “ataque masivo” contra Irán, posteriormente descartó esos planes ante la preocupación por el arsenal de armas, según informó The New York Times.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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