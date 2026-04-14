El petróleo de Texas cae un 8.5% ante expectativa de negociación entre EU e Irán

NUEVA YORK.- El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó el martes un 8.5 %, hasta 91,28 dólares el barril, por las expectativas del mercado de que EU e Irán reanuden las negociaciones mientras las fuerzas estadounidenses siguen bloqueando en estrecho de Ornuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., recortaron 7.8 dólares respecto a la jornada de ayer.

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En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, Trump recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní y consideró clave el trabajo del general paquistaní Asim Munir en la parte mediadora.

El domingo de madrugada, las delegaciones de EU e Irán abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

La institución advirtió que la “destrucción de la demanda se extenderá” en un contexto de creciente escasez de suministro y precios promedio más altos debido a la crisis, que ya ha provocado “la mayor interrupción en el suministro de petróleo de la historia” y el mayor repunte mensual de precios jamás registrado, en marzo.