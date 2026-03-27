El petróleo mexicano supera los 100 dólares por barril

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Dinero
/ 27 marzo 2026
    El petróleo mexicano supera los 100 dólares por barril
    El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, se disparó a 105.32 dólares. ESPECIAL.

Los registros del Banco de México muestran que el hidrocarburo nacional acumula un repunte de 86.5% o 46.39 dólares en lo que va de 2026

CDMX.- El barril de petróleo mexicano rompió este viernes el techo de 100 dólares y cotiza por arriba del crudo estadounidense por segundo día consecutivo.

Los petroprecios son impulsados por la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita 20% del crudo y derivados consumidos en todo el mundo.

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Israel bombardeó instalaciones nucleares y siderúrgicas de Irán, que respondió con ataques a lo largo del Golfo Pérsico. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el plazo otorgado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, manteniendo vigente la amenaza de ataques contra sus instalaciones energéticas.

Petróleos Mexicanos dio a conocer que exportó hoy el barril de crudo en 100.01 dólares y es la primera vez que supera esta marca desde el 4 de julio de 2022, meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue vigente.

Por segundo día consecutivo, la Mezcla Mexicana de Exportación superó al petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó la semana en 99.64 dólares.

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