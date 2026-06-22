Empeoran expectativas de crecimiento del PIB para 2026, revela Citi

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Empeoran expectativas de crecimiento del PIB para 2026, revela Citi
    La expectativa mediana para la tasa de política monetaria al cierre de 2026 se mantuvo en 6.50%, nivel que también se proyecta para finales de 2027. CUARTOSCURO.

Las proyecciones entre las 35 instituciones encuestadas oscilan entre 0.5% y 1.5%

CDMX.-Las expectativas de crecimiento económico para México volvieron a deteriorarse, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Citi. Los analistas consultados recortaron su previsión para el Producto Interno Bruto (PIB) de 2026, al ubicarla en 1.1%, desde el 1.2% estimado en el sondeo anterior.

Para 2027, el consenso mantuvo sin cambios su expectativa de crecimiento en 1.8%, con un rango de estimaciones que va de 1.0% a 2.3 por ciento. El ajuste para 2026 se dio en un entorno en el que la mayoría de los analistas considera que el Banco de México mantendrá sin cambios la tasa de referencia durante un periodo prolongado.

TE PUEDE INTERESAR: Reemplaza GM más de mil empleados con 50 robots en planta de Detroit

De los 35 participantes, 28 no prevén movimientos en la tasa de interés en el corto plazo, mientras que dos anticipan un recorte hacia diciembre de 2026 y seis consideran que el siguiente ajuste ocurrirá en 2027.

La encuesta también mostró una mejora en las perspectivas para el tipo de cambio. El consenso estima que el dólar cerrará 2026 en 17.92 pesos, por debajo de los 18 pesos previstos dos semanas antes. Para 2027, la expectativa se mantuvo en 18.50 pesos por dólar.

En materia de inflación, los analistas redujeron sus previsiones de mediano plazo. La expectativa para la inflación general al cierre de 2026 bajó a 4.23%, desde 4.35% en la encuesta previa, mientras que para 2027 disminuyó a 3.80%, desde 3.90%. La inflación subyacente se mantuvo en 4.20% para 2026 y en 3.85% para 2027.

Para junio de 2026, el consenso espera una inflación general mensual de 0.16%, equivalente a una tasa anual de 3.81%, por debajo del 3.94% registrado en mayo. En tanto, la inflación subyacente se proyecta en 0.32% mensual y 4.11% anual, menor al 4.19% observado el mes previo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
finanzas

Localizaciones


México

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Final feliz para la CNTE

Final feliz para la CNTE
true

Violar la ley cuesta dinero

true

POLITICÓN: Esperan en el gabinete de Coahuila renuncia de panistas. ¿Se irán Esther Quintana y Mayra Valdés?
Autoridades municipales reiteraron que el uso del taxímetro es obligatorio en todos los servicios de taxi de la ciudad, al considerarlo el mecanismo oficial para garantizar tarifas justas a los usuarios.

Crecen quejas contra taxistas por incumplir uso del taxímetro en Saltillo
Tras el ataque, los colonos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para brindar la valoración inicial y coordinar el traslado de la adulta mayor a un hospital.

Perro muerde a adulta mayor en calles de Saltillo y huye del lugar

Dudas. Vecinos del norte señalan que, pese a los anuncios oficiales, el proyecto para encauzar el Arroyo del Cuatro sigue sin fecha, mientras las lluvias continúan dejando inundaciones y daños en sus viviendas.

Liberación de predios destraba primera etapa del Arroyo El Cuatro Bajo en Saltillo
Fue hoy que el Tesoro de EU levantó las sanciones al petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a la guerra

Precio del petróleo cae tras reunión diplomática entre EU-Irán en Suiza
Las sanciones impuestas por Estados Unidos tenían como objetivo limitar la capacidad de Irán para comercializar petróleo en los mercados internacionales, afectando una de las principales fuentes de ingresos del país.

Trump levanta las sanciones petroleras contra Irán durante dos meses