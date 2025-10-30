Empresas en Coahuila implementan estrategias ante bloqueos

Buscar rutas alternas y mandar materiales por avión, fueron algunas de las estrategias implementadas por empresas locales ante los bloqueos carreteros que se presentan en el centro y bajío de México, indicó la presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos.

“Aquí de Coahuila hay muchos proveedores que le surten al Bajío, a Ford en Naucalpan, a VW en Puebla, a Toyota y Mazda en Guanajuato, así como a GM Silao, entonces si hay mucho flujo de material de Coahuila hacia esa zona”, aseguró.

Agregó que viajes que normalmente se llevaban 15 horas, se fueron a 28 y hasta 30 horas, lo que representó casi el doble de transportación terrestre, lo que afectó al flujo normal del material a nivel nacional.

Por ello, han tenido que moverse por rutas alternas para no afectar los planes de producción e incluso mandar material por avión.

Al preguntarle si no tendrán sanciones por parte de sus clientes ante el atraso en la entrega de mercancía, Lourdes Cobos respondió “No hasta el momento porque hemos tratado de seguir operando de manera normal buscando alternativas de transporte”.

Finalmente comentó que se mandan piezas de todo tipo a esas regiones del país, entre interiores, piezas plásticas, estructuras metálicas, piezas para motor y demás porque aquí se hace casi todo.

Por su parte, sobre las afectaciones por el paro de General Motors, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez indicó que dos socios de la cámara le habían comentado que les habían cancelado ventanas de GM Silao, mientras que por el paro de GM Ramos no tenía datos si los proveedores iban a parar o hacer banco durante los días en que esta en paro está planta.

Sin embargo, añadió que en ocasiones anteriores, cuando hay paro en GM Ramos, también hay paro de proveedores porque está secuenciada la fabricación de la materia prima, aunque otras plantas si tienen su inventario.

“Cada planta se comportará diferente, habrá alguna que aprovechará sus bancos de producto terminado y otras aprovechen para hacer algún mantenimiento o dar descanso a la gente, pero cada una seguirá una estrategia y eso a lo mejor se conocerá hasta el lunes”, indicó.