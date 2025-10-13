En México cayó consumo y producción del acero, asegura AIERA

/ 13 octubre 2025
    En México cayó consumo y producción del acero, asegura AIERA
    Asegura que Estados Unidos tiene un superávit comercial con el país de más de 2 mil millones de dólares y exporta más acero a México, de lo que el país le manda. ESPECIAL.

Además las exportaciones disminuyeron entre un 10 a 15%, asimismo el empleo relacionado a este sector también se ha visto impactado

El consumo de acero en México presenta una caída de -10% y la producción -6%, señaló Antonio Domínguez Lara, aunque se han buscado otros mercados, agregó que el margen se reduce para esta industria.

El ex presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) señaló que la baja de consumo es relevante, asimismo en el caso de la producción las áreas más afectadas es la de placas y perfiles estructurales, es donde más se ha resentido el impacto.

En el caso de las exportaciones indicó que cayeron entre un 10 a 15%, asimismo el empleo también se ha visto afectado, aunque es muy difícil de cuantificarlo, pero de que hay despidos hay despidos.

“Se han buscado otros mercados, por ejemplo Canadá o Centroamérica, sin embargo, no es lo mismo y el margen se reduce porque no cuesta lo mismo mandar una tonelada de acero a Perú que una a Texas”, explicó.

Sin embargo, Domínguez Lara espera que este primero de noviembre, cuando Estados Unidos defina los aranceles con los que se quedarán en México, esta industria tenga un saldo positivo, lo anterior porque Estados Unidos en acero básico tiene un superávit comercial con el país de más de 2 mil millones de dólares.

Esto dijo no hace razonable que esté aplicando ese arancel al acero del país, pues exporta más a México, de lo que el país le manda, por lo que esperan que se les deje aplicar ese arancel del 50% que se aplica al acero, aluminio y cobre.

