Disminuyó pobreza laboral nacional en el 1T de 2026; baja también en Coahuila

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    Disminuyó pobreza laboral nacional en el 1T de 2026; baja también en Coahuila
    “El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos se calcula a partir del ingreso laboral per cápita”, puntualizó el Inegi. VANGUARDIA

En los primeros tres meses del año el 30.7% de la población de México tiene un ingreso laboral per cápita insuficiente para adquirir una canasta alimentaria a los precios actuales

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la población en condición de pobreza laboral —cuyo ingreso por persona es insuficiente para adquirir una canasta básica alimentaria— disminuyó 3.2 puntos porcentuales en el primer trimestre (1T) de 2026, con respecto al mismo trimestre de 2025; sin embargo, el 30.7% de la población ocupada de México percibe ingresos que no le permiten adquirir alimentos y servicios básicos.

En México, el porcentaje de población del ámbito rural en condición de pobreza laboral en el periodo citado fue de 44.2%, cayendo 3.8 puntos porcentuales; en el ámbito urbano la proporción de población fue de 26.9%, registrando una reducción de 2.8 puntos porcentuales, con respecto al primer trimestre de 2025.

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En términos intertrimestrales, la pobreza laboral nacional disminuyó 1.6 puntos porcentuales entre el primer trimestre de 2026 y el cuarto de 2025 —pasando de 32.3 a 30.7%. “Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 2.4 y 1.2 puntos porcentuales, respectivamente”, precisó Inegi entre el 1T de 2026 y el 4T de 2025.

$!La tendencia del ingreso laboral real promedio a nivel nacional es al alza en los últimos 12 meses.
La tendencia del ingreso laboral real promedio a nivel nacional es al alza en los últimos 12 meses. INEGI

Cabe recordar que el precio de la canasta alimentaria, según los datos más recientes de este indicador del Inegi, fue de 2 mil 598.99 pesos en abril de 2026 para el sector urbano, y 1 mil 966.06 pesos para el sector rural.

COAHUILA: ENTRE LOS ESTADOS CON REDUCCIONES EN POBREZA LABORAL

Coahuila fue parte de las 25 entidades federativas que presentaron reducciones en su pobreza laboral en el primer trimestre de 2026, presentando una disminución de 0.8 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año pasado; los estados con mayores caídas en pobreza laboral fueron Morelos (-9.0 puntos), Querétaro (-8.7), Estado de México (-8.6).

Coahuila presentó una caída de 0.8 puntos porcentuales en su pobreza laboral entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026: pasó de 23.5 a 22.7% de población ocupada en condición de pobreza laboral.

Esto obedece, según el Inegi, a que “Entre el primer trimestre de 2016 y el primero de 2026, el ingreso laboral per cápita —la suma del ingreso laboral mensual de las personas ocupadas del hogar, dividida entre el número de personas que lo conforman— pasó de 3 105.54 a 4 282.72 pesos, cambio en el que se observó un crecimiento”.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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