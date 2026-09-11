En México, solo un 10% de la población cuenta con alguna póliza de seguros

En países como Chile, Argentina y Colombia se tiene mucha cultura sobre el seguro, mientras que en Estados Unidos llega a un 90% entre públicos y privados.

En México solamente un 10% de la población cuenta con alguna póliza de seguro, mientras que hay países de Latinoamérica donde la cobertura llega hasta un 70% de su población, señaló el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas ( AMASFAC ) Sergio Liceaga Balzareti.

Liceaga Balzareti indicó que en el caso del Seguro de Gastos Médicos, en el país son 14 millones los que cuentan con una póliza, sin embargo, 10 millones de ellos corresponde a los seguros en grupo que son otorgados por las empresas y nada más entre 3.5 a 4 millones son asegurados por gastos médicos individual y en Seguro de Vida es de un 12%.

Agregó que se debe quitar el mito en México que el seguro deja a la viuda rica para gastárselo con otra persona, sino que se debe tener una cultura de prevención para que toda la población en edad productiva este asegurado con un seguro de vida, asimismo añadió que los jóvenes deben contratar a una edad temprana la cobertura de invalidez porque están expuestos a accidentes.

Asimismo, Liceaga Balzareti dijo que se cuenta con seguros de vida con ahorro y estos se pueden utilizar para educación y se recomienda comprarlo cuando nazcan los hijos para que cuando cumpla 18 años junte una cantidad interesante junto con el interés compuestos que dan los seguros, para así pagar la educación de sus hijos en la universidad.

Destacó que ese ahorro se puede utilizar para comprar una casa, viajes o demás, aunque lo normal es que ese ahorro se utiliza para pagar la educación de los hijos; sin embargo, este tipo de seguro lo contrata solo un 5 a 7%.

En el caso del seguro para casa-habitación, comentó que es un seguro muy noble, económico y amplío, ya que cubre no solo robo, sino también incendio y en caso de que se afecte a las casas de al lado también lo cubre, pero se debe contratar con la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos ante alguna inundación, vientos tempestuosos, lluvia o granizo, además de que debe incluir la cobertura de terremoto.

El presidente nacional de AMASFAC dijo que en este caso un 5 a 7% de la gente que cuenta con este seguro, mientras que la cobertura de hidrometeorológico solamente 3.5%.