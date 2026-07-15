Se disparan seguros médicos hasta 60% para adultos mayores por IVA e inflación

Existen diversos factores que impulsan los precios de las consultas y el principal tiene que ver con el debilitamiento del sistema público durante los últimos años, opinó Luis Fernando Hernández Lezama, presidente del Comité Técnico de Soy Paciente.

Al monitorear las 55 principales ciudades del país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) halló que las consultas se encarecieron 4.8% en junio, la mayor alza de precio desde que comenzó este año y llevan dos meses seguidos subiendo más rápido que la inflación.

Los consultorios médicos privados aplicaron incrementos más significativos en el precio de sus servicios debido a la creciente demanda por el declive del sistema de salud pública , así como por los mayores costos en el sector, los seguros y las nuevas tecnologías.

"Se ha modificado sustancialmente la forma en que más personas acuden al médico. La Secretaría de Salud indica que en los últimos años hay un alza importante de personas que asisten a consultorios de farmacia y también existe un incremento en consultorios ligados a domicilios de personas que ponen sus pequeños consultorios en su casa" , explicó el también miembro del Consejo Consultivo de Salud Digna.

El sondeo Tendencias Médicas Globales de WTW, elaborado con información de 346 aseguradoras de salud y corredores de 91 países, reveló que el 74% de los participantes del sector señalaron como el principal impulsor de los precios a las nuevas tecnologías. Le siguen el declive de los sistemas de salud pública, al registrador 52% de citas.

Los registros del Inegi muestran que la hospitalización general, las operaciones quirúrgicas, los análisis clínicos, las prótesis dentales y varios medicamentos como antibióticos, cardiovasculares, expectorantes, gastrointestinales y para diabetes llevan meses ganándole la carrera a la inflación. La inflación médica fue de 14.5% al cierre del primer trimestre de 2026, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

Seguros médicos

La combinación de tarifas alza en servicios de salud y un aumento de 6,7% en el volumen de reclamaciones elevó 12,8% la siniestralidad del ramo, presionando de forma directa los precios de pólizas de gastos médicos mayores.

Los datos de la CNSF indican que el costo medio de siniestralidad en gastos médicos escaló a 74,6%, un avance de 6,5 puntos porcentuales frente al año anterior.

Este repunte redujo la rentabilidad de las aseguradoras, cuyas utilidades en el segmento de accidentes y enfermedades cayeron 49.7%, mientras que las específicas de gastos médicos retrocedieron 63.5%, debido a que el crecimiento de los siniestros y la inflación médica superaron el avance en la emisión de primas.

Ante este escenario, la agencia Fitch Ratings señaló que el ramo mantuvo un crecimiento del 11.7%, impulsado por la dinámica de precios. La calificaciónra anticipa que la reforma sobre la acreditación del IVA generará ajustes tarifarios alza que, sumados a la inflación del sector, podrían desacelerar la contratación de pólizas e incentivar a los asegurados a reducir coberturas para contener costos.

Al respecto, Alfredo Careaga, director de nuevos negocios de la firma THB México, explicó que la persistencia de incrementos a doble dígito en el costo médico privado derivará en ajustes continuos en cada renovación de contrato.

Adultos mayores

Detalló que el impacto se distribuye de manera asimétrica en el mercado, ya que los asegurados jóvenes y con menor uso de la póliza registran aumentos de 15% a 20%. En el segmento de adultos de 60 o 65 años con pólizas individuales se presentan incrementos del 60% o más en lo que va del año, afectando a la población en etapa de retiro laboral y con mayor requerimiento de servicios médicos.

El especialista dijo que sigue pesando el factor de la eliminación de la deducibilidad del IVA en el costo de gastos médicos para las aseguradoras, pero, técnicamente, el cambio relevante está en el acreditamiento del IVA asociado a ciertos pagos de siniestros.

"Como estimación, si se toma un índice de siniestralidad cercano a 77% y se aplica una tasa de IVA de 16% sobre esa base, el impacto bruto puede rondar 10 a 12 puntos porcentuales de prima. No es una regla exacta para todas las pólizas, porque depende de la composición del siniestro, de qué conceptos están gravados y de cómo cada compañía absorbe o traslada el efecto" , explicó.