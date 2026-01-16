En noviembre de 2025 el personal ocupado industrial disminuyó 2.7% en México

Dinero
/ 16 enero 2026
    En noviembre de 2025 el personal ocupado industrial disminuyó 2.7% en México
    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía observó que el personal ocupado de obreros y técnicos en producción decreció -3.1 por ciento. VANGUARDIA

Además, el Inegi con base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera detectó que el volumen físico de la producción a mantenido un crecimiento desde 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) observó que el personal ocupado en el sector manufacturero disminuyó -2.7 por ciento a nivel anual en noviembre de 2025, con base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), que proporciona información sobre la producción, el personal ocupado, las horas trabajadas y las remuneraciones de los trabajadores en el sector manufacturero.

La EMIM detectó que la producción en noviembre de 2025 creció en términos mensuales y anuales un 1.0 y 1.4 por ciento, respectivamente. Las horas trabajadas en el mismo período decrecieron 0.6 por ciento con respecto a octubre de 2025, y a nivel anual disminuyeron -2.9 por ciento.

“Las prestaciones sociales, contribuciones y utilidades cayeron 1.0 por ciento y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.8 por ciento. Los salarios pagados a las y los obreros y técnicos en producción no presentaron variación. Las remuneraciones del personal no dependiente redujeron 0.2 por ciento”, detectó Inegi con base al EMIM de noviembre de 2025.

Por otro lado, de manera mensual el indicador del personal ocupado total disminuyó -0.4 por ciento. El decrecimiento más amplio se observó en el rubro de personal ocupado “no dependiente de la razón social”, con una caída de 13.7 por ciento.

El personal ocupado de obreros y técnicos en producción y empleados administrativos también bajaron -3.1 y -1.5 por ciento, respectivamente.

Con respecto al personal ocupado total de las industrias manufactureras con más afectaciones en noviembre de 2025 —a nivel anual—, fueron en “Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir” (-5.4 por ciento), “Fabricación de maquinaria y equipo” (-6.1 por ciento) y “Fabricación de equipo de transporte” (-7.5 por ciento).

Aquí se observa que el aumento de la producción física se ha mantenido desde 2021.
Aquí se observa que el aumento de la producción física se ha mantenido desde 2021. CAPTURA DE PANTALLA

Sin embargo, el volumen físico de la producción creció un 1.4 por ciento y las remuneraciones medias reales pagadas crecieron, en términos anuales en noviembre de 2025, 3.3 por ciento.

Temas


Producción
Trabajo
Dinero

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

