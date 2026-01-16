En noviembre de 2025 el personal ocupado industrial disminuyó 2.7% en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) observó que el personal ocupado en el sector manufacturero disminuyó -2.7 por ciento a nivel anual en noviembre de 2025, con base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), que proporciona información sobre la producción, el personal ocupado, las horas trabajadas y las remuneraciones de los trabajadores en el sector manufacturero.

La EMIM detectó que la producción en noviembre de 2025 creció en términos mensuales y anuales un 1.0 y 1.4 por ciento, respectivamente. Las horas trabajadas en el mismo período decrecieron 0.6 por ciento con respecto a octubre de 2025, y a nivel anual disminuyeron -2.9 por ciento.

“Las prestaciones sociales, contribuciones y utilidades cayeron 1.0 por ciento y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.8 por ciento. Los salarios pagados a las y los obreros y técnicos en producción no presentaron variación. Las remuneraciones del personal no dependiente redujeron 0.2 por ciento”, detectó Inegi con base al EMIM de noviembre de 2025.

Por otro lado, de manera mensual el indicador del personal ocupado total disminuyó -0.4 por ciento. El decrecimiento más amplio se observó en el rubro de personal ocupado “no dependiente de la razón social”, con una caída de 13.7 por ciento.

El personal ocupado de obreros y técnicos en producción y empleados administrativos también bajaron -3.1 y -1.5 por ciento, respectivamente.

Con respecto al personal ocupado total de las industrias manufactureras con más afectaciones en noviembre de 2025 —a nivel anual—, fueron en “Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir” (-5.4 por ciento), “Fabricación de maquinaria y equipo” (-6.1 por ciento) y “Fabricación de equipo de transporte” (-7.5 por ciento).