Entra en operaciones cuarta celda de confinamiento de residuos en General Cepeda

A partir de este año, se empezó a utilizar la cuarta celda del confinamiento de residuos que se tiene en General Cepeda, misma que su capacidad es de 583 toneladas, señaló el director de la Sociedad Ecológica del Norte (SEMNSA), Javier Calderón Rodríguez.

Destacó que la tercera celda ya se ha llenado, por lo que seguirá el proceso de clausura para devolverle las características iniciales a la zona, aunque son procesos que se llevan tiempo, pues se va implementando en etapas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, cuarto destino nacional de inversión canadiense en 2025

Calderón Rodríguez recordó que este confinamiento en General Cepeda tiene autorizadas hasta nueve celdas y actualmente lleva tres en uso.

Indicó que la cuarta empezó a recibir residuos a partir de este año, mientras que la inversión que se realiza por celda es de 50 millones de pesos.

Explicó que es entre año y medio a dos, el tiempo que se lleva en llenarse una celda, por lo que estimó que a inicios del próximo año estarían iniciando la construcción de la quinta celda, asimismo los residuos que reciben son principalmente de empresas de la región, aunque como son una instalación federal, pueden recibirlos también de cualquier estado el país.

Por otra parte, comentó que si bien la industria de la región ha estado variado sus niveles de producción, se compensan unos con otros y muchas veces cuando reducen ritmos de producción, aprovechan para hacer mantenimientos, ajustes o modificaciones y esto los lleva a tener generación de residuos.

Ante ello, indicó que se ha mantenido la frecuencia, lo que significa que las empresas están preocupadas por dar un buen destino a los residuos que se generan en la región.

Finalmente comentó que en este 2026 se aprobó la nueva Ley General de Economía Circular, lo que llevará a tomar una serie de acciones desde el ámbito del productor, el consumidor y el prestador de servicios.

Es por ello que desde que se diseña un producto se tendrá que observar cómo se le dará valor a las partes cuando ya terminen su vida útil, asimismo el consumidor cuando acabe de utilizar ese producto tendrá que enviarlo a los lugares adecuados para volver a darle valor.