Entra en operaciones cuarta celda de confinamiento de residuos en General Cepeda

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 17 febrero 2026
    Entra en operaciones cuarta celda de confinamiento de residuos en General Cepeda
    Javier Rodríguez Calderón dijo que fue en el año 2025 cuando se recibieron 250 mil las toneladas, asimismo más del 30% fue reciclado. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA

Al momento la tercera celda presenta un lleno total, mientras que la nueva podrá albergar 583 toneladas

A partir de este año, se empezó a utilizar la cuarta celda del confinamiento de residuos que se tiene en General Cepeda, misma que su capacidad es de 583 toneladas, señaló el director de la Sociedad Ecológica del Norte (SEMNSA), Javier Calderón Rodríguez.

Destacó que la tercera celda ya se ha llenado, por lo que seguirá el proceso de clausura para devolverle las características iniciales a la zona, aunque son procesos que se llevan tiempo, pues se va implementando en etapas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, cuarto destino nacional de inversión canadiense en 2025

Calderón Rodríguez recordó que este confinamiento en General Cepeda tiene autorizadas hasta nueve celdas y actualmente lleva tres en uso.

Indicó que la cuarta empezó a recibir residuos a partir de este año, mientras que la inversión que se realiza por celda es de 50 millones de pesos.

Explicó que es entre año y medio a dos, el tiempo que se lleva en llenarse una celda, por lo que estimó que a inicios del próximo año estarían iniciando la construcción de la quinta celda, asimismo los residuos que reciben son principalmente de empresas de la región, aunque como son una instalación federal, pueden recibirlos también de cualquier estado el país.

Por otra parte, comentó que si bien la industria de la región ha estado variado sus niveles de producción, se compensan unos con otros y muchas veces cuando reducen ritmos de producción, aprovechan para hacer mantenimientos, ajustes o modificaciones y esto los lleva a tener generación de residuos.

Ante ello, indicó que se ha mantenido la frecuencia, lo que significa que las empresas están preocupadas por dar un buen destino a los residuos que se generan en la región.

Finalmente comentó que en este 2026 se aprobó la nueva Ley General de Economía Circular, lo que llevará a tomar una serie de acciones desde el ámbito del productor, el consumidor y el prestador de servicios.

Es por ello que desde que se diseña un producto se tendrá que observar cómo se le dará valor a las partes cuando ya terminen su vida útil, asimismo el consumidor cuando acabe de utilizar ese producto tendrá que enviarlo a los lugares adecuados para volver a darle valor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Confinamiento
Economía

Localizaciones


General Cepeda

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra