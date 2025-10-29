Entrega Concanaco reconocimiento a Jorge Dávila como creador del programa El Buen Fin

/ 29 octubre 2025
    Entrega Concanaco reconocimiento a Jorge Dávila como creador del programa El Buen Fin
    Jorge Dávila recibió el reconocimiento del programa el cual aseguran ha transformado la economía nacional, fortaleciendo a las empresas. FOTO: CORTESÍA

Este programa llegará a su 15 aniversario en este año a nivel nacional, donde se espera la participación de cientos de comerciantes

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), entregó a Jorge Dávila Flores un reconocimiento como creador de la promoción comercial El Buen Fin, la cual llegará este año a su 15 aniversario.

El evento se realizó en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México y el reconocimiento que se entregó a Dávila Flores dice “Su legado impulsó la creación de El Buen Fin, un programa que por 15 años ha transformado la economía nacional, fortaleciendo a las empresas y acercando la prosperidad a millones de familias”.

Asimismo añade “Expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su invaluable aportación, que hoy continúa inspirando el crecimiento, la unidad y el orgullo del sector empresarial de México”.

El reconocimiento lo recibió por parte del Comité directivo del Comité Ejecutivo de la Concanaco, así como por los presidentes de las cámaras de todo el país.

Como se recordará la 15 edición de El Buen Fin se estará llevando a cabo este año del 13 al 17 de noviembre, de ésta edición se ha dicho que se proyectan ventas por 200 mil millones de pesos y una participación de 200 mil empresas y negocios.

