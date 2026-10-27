Entregan Premio a la Innovación 2026 en Saltillo; reconocen talento universitario

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    Entregan Premio a la Innovación 2026 en Saltillo; reconocen talento universitario
    La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), reunió a estudiantes de distintas instituciones de educación superior durante la décima primera edición del Premio a la Innovación 2026. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

Participaron 32 proyectos en las categorías de salud, innovación social inclusiva, tecnologías de la información y comunicación de la industria 4.0, energía y automotriz

El Consejo de Vinculación Universidad Empresa Coahuila Sureste llevó a cabo la entrega del Premio a la Innovación 2026 en el que participaron 32 proyectos y 78 alumnos de ocho instituciones educativas, el evento concluyó con la premiación de los equipos ganadores.

La integrante del Comité de Innovación del Consejo de Vinculación Universidad Empresa Coahuila Sureste indicó que este año se recibieron 50 proyectos, pero luego de un filtro, quedaron 32 que llegaron a la competencia de este día.

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Las instituciones que participaron fueron la Universidad Carolina, la UA de C, la UTC, la UTS, la UVM, el ITS, la UANE y la ULSA; en esta ocasión no participó ni el TEC de Monterrey, ni la ULSA. También se contó con la participación de 22 asesores, mientras que los alumnos son de tercero y cuarto semestre en adelante.

GANADORES

En esta ocasión en la categoría Automotriz el ganador fue un equipo de la UANE con el proyecto “Dispositivo autónomo inteligente para el abastecimiento de estaciones de estaciones de trabajo”, en la categoría Energía Verde el equipo ganador fue la Universidad Tecnológica de Saltillo con “Proyecto de electro cultivo con sistema de riego automatizado”.

En la categoría de Innovación Social Inclusiva el ganador fue la Universidad Tecnológica de Coahuila con el proyecto “Vehículo artrópodo de navegación autónoma basado en aprendizaje por refuerzo para tareas de búsqueda y rescate en entornos caóticos”; mientras que en Salud el equipo ganador fue la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe con el proyecto “Display de Braille”.

Finalmente el equipo ganador en la categoría de Tecnología y Comunicación de Industria 4.0 fue un equipo de la Universidad Tecnológica de Saltillo con el proyecto “Oggun: Sistema auxiliar en la inspección de espacios confinados vía remota para el sector minero energético).

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