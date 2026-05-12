Esperan más de cinco millones de pesos en derrama económica por festival Winesomm Saltillo

La séptima edición del Winesomm se estará realizando en el Jardín Hacienda El Mimbre este 22 de Mayo en Saltillo, en el que las expectativas este año, son una asistencia de 1,800 personas y una derrama económica superior a los 5.8 millones de pesos.

Así se dio a conocer en la rueda de prensa donde se presentaron los pormenores del evento, asimismo de los visitantes foráneos se destacó que los regios tienen reservadas 27 mesas del evento.

Asimismo los participantes de otros estados llegan a agotar las habitaciones de hoteles como el City Express Sur y de hoteles ubicados en la zona.

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La organizadora del evento, Alejandra Sánchez, indicó que se tiene una capacidad para 1,800 personas y actualmente tienen vendidos mil 200 boletos, de los cuales 936 boletos son VIP, mientras el cupo son mil boletos.

De hecho explicó que este año ampliaron 25% la Zona VIP y solamente quedan 68 boletos, el costo de este boleto es de 1,200 pesos y da acceso al pisado de uvas, a una sala ambiente que se tendrá de 11:30 pm a 1:30am, a degustación de vinos de Coahuila, así como nacionales e internacionales y este año se agregó también la experiencia de vinos sin alcohol.

Además se contará con un show sorpresa, DJ y grupo en vivo y la zona VIP incluye también cerveza Heineken, la hidratación y la activación HEB.

En el caso de la experiencia Black, tiene un costo de 800 pesos e incluye la copa conmemorativa, la degustación de vinos nacionales internacionales, la hidratación y la activación HEB, así como del ambiente que vive en el evento.

En esta ocasión también se comentó que se contará con una participación de 22 casas vitivinícolas, el evento se realizará de 8:30 pm a 1:30 am, los boletos se venden el Akari, Boletópolis y la Cipolla; asimismo este año, 90 boletos van a ir a un fondo benéfico.

El presidente de la OCV Saltillo, Enrique López Aguirre, señaló que es un evento que fortalece la promoción de la región, impulsa la economía local y posiciona a Saltillo como un destino con experiencias de gran calidad.

“Hoy el vino se ha convertido en uno de los grandes embajadores turísticos de Coahuila, nuestra región se ha logrado consolidar como referente nacional por la calidad de sus vinos, sus vinícolas, su gastronomía y las experiencias que rodean está industria generan turismo, inversión y orgullo regional”, aseguró.

Por su parte, la encargada de SECTUR Coahuila, Martha Moncada señaló que eventos como este suman a la cultura enológica de Saltillo, asimismo dijo que están seguros que tendrá gran éxito el evento y añadió que los mejores vinos de México son de Coahuila.