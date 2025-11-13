Estiman que hasta 40% de pasajeros de ruta Saltillo-CDMX de Viva Aerobus serán regios

Viva Aerobus estimó que de los 115 mil pasajeros anuales que tendrá su ruta Saltillo,-CDMX, hasta 35 mil a 40 mil pueden ser habitantes de la zona conurbada de Monterrey, principalmente de lugares como Valle Poniente, Cumbres y Santa Catarina.

El CEO de Viva Aerobus, Juan Carlos Zuazua, indicó que esto representará entre un 30 a 40% de los pasajeros anuales que tendrá esa ruta diaria, a ellos dijo les queda muy lejos el Aeropuerto Internacional Marino Escobedo.

Ante ello, destacó que el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe sirve no solo a Saltillo y Ramos Arizpe, sino también al poniente de Monterrey, que es una zona muy poblada y a quienes les queda más más cerca salir de este aeropuerto que del Mariano Escobedo.

“Es un aeropuerto que puede empezar a servir muy pronto a un sector muy importante de Monerrey que ahorita están atorados por las vialidades, por la distancia y por el tráfico en el único aeropuerto internacional que tenemos en aquel lado”, aseguró.

Destacó que gracias a la inversión que realiza el gobernador, Manolo Jiménez con la iniciativa privada, se detona un potencial para que el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe se convierta en un aeropuerto alterno o uno que complemente la zona conurbada de estas dos regiones.

Se resaltó con los 115 mil anuales que tiene la ruta Saltillo-CDMX ya se tiene el 10% de la meta que se pusieron los inversionistas privados.

Asimismo en el caso del tren de pasajeros, el CEO de Viva Aerobus descartó que les afecte, al contrario, aseguró que beneficia todo proyecto de infraestructura y movilidad porque son complementarios y ejemplo de ellos dijo es el Tren Maya, que tiene pasajeros que toman un avión y luego utilizan un segmento del tren, como ejemplo citó que pueden llegar en avión a Mérida, para luego en tren trasladarse a Cancún a pasar unos días, pero el regreso es en un vuelo de Cancún a su ciudad.

REPORTAN UN 85% DE OCUPACIÓN

Por lo pronto, casi dos semanas del inició del vuelo Saltillo-CDMX comentó que presenta una ocupación del 85%, la primer semana se trasladaron dos mil pasajeros y la segunda semana 2,200, ahora que están con una frecuencia diaria. En el caso del vuelo Saltillo-Cancún comentó que iniciará en marzo con dos vuelos a la semana, jueves y domingo, los que ya se pueden reservar.

Finalmente al preguntarle si tendrán más vuelos durante el mundial, respondió que no sabe todavía, aunque es probable que aumenten frecuencias, pero todavía no lo pude confirmar, asimismo indicó que a Aeropuerto no viajan, solo realizan vuelos cortos de cinco horas.