Existe zozobra por parte de la IP en relación al desarrollo de la Reforma Fiscal

Los cambios fiscales en temas como la repatriación de capitales, las auditorías exprés, las garantías de interés fiscal y el aumento al IEPS en México, son algunos de los temas de la reforma fiscal que preocupan a las empresas.

El director de Saltillo Asesores, Jorge Ayax Cabello Hernández, señaló que hay una preocupación muy importante en los negocios por el tema fiscal y en particular sobre algunos temas; uno de ellos es la repatriación de capitales que se pone en marcha a partir de enero.

Indicó que lo anterior implica pagar un 15% de aquellos recursos que no hayan pagado impuestos y que se retornen al país, esto ha causado mucho escozor sobretodo en los contribuyentes que sí pagan en tiempo y forma un 35 a 40% de impuestos.

Otro tema son las auditorías exprés de comprobantes fiscales, donde prácticamente desde que inicien estas auditorías, les suspenderán el sello digital al contribuyente, lo que significa que no podrá facturar o timbrar nómina y con ello, no se cumple el punto de respetar la inocencia antes de ejecutar porque al suspender ese sello, una empresa no puede operar los 24 días que tiene de duración esa auditoría.

Destacó que cuando un contribuyente tiene un diferendo con el SAT aunque sigue manteniendo sus medios de defensa, ahora antes de irse a “pelear con el fisco”, tendrá que pagar primero el crédito fiscal que se les está fincando, situación que ha causado mucho revuelo en la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Finalmente indicó que a ello, se suma el incremento de impuestos a las plataformas y el IEPS en el caso de las bebidas azucaradas y videojuegos.