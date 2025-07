Expertos prevén caída de 1.2% en el PIB y un freno a la inversión por aranceles en México

Una caída del 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, un freno a la inversión extranjera directa y afectaciones directas al empleo formal, especialmente en zonas fronterizas e industriales, es lo que provocarán la imposición de Estados Unidos de un arancel del 30% a productos mexicanos, señaló Héctor Amaya Estrella.

Luego de inaugurar los trabajos de la 38va Convención Regional Zona Norte del IMPC, el presidente nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en conferencia de prensa, indicó que estos aranceles que entrarían en vigor a partir del primero de agosto, también anticipan una reacción negativa en los mercados financieros, con presión sobre el tipo de cambio y un incremento en la percepción de riesgo país.

TE PUEDE INTERESAR: Volatilidad de crudo de EU, entre esperanza comercial y riesgos geopolíticos: analista

Amaya Estrella dijo que este nuevo arancel que reemplaza al anterior del 25%, afectará de forma generalizada a sectores clave de la economía mexicana como son el automotriz que representa más del 25% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.

Así como al sector agroalimentario, con productos como aguacate, tomate, berries y carne; además del sector de la manufactura y electrónica, altamente integrados en cadenas de suministro norteamericanas, así como del textil y convención, particularmente vulnerable a variaciones de costos y demanda.

En el caso de Coahuila, externó que es un estado pujante y muy trabajador, aunque inmerso en el tema, que está de boga, como es el de los aranceles, además agregó que está en juego todo México y más los estados del norte con la renegociación del TMEC.

De hecho, el presidente nacional del IMCP externó que la inversión en el norte se ha vuelto mucho más lenta. Indicó que anteriormente había un flujo para la inversión extranjera en todo lo que tenían de capacidad instalada en México, pero eso agregado ha comenzado a dejar de ser prioridad.

“Me he topado con estados del norte, con varios proyectos que están detenidos y que nos han dicho ahorita no vamos a poner un dólar ahí porque no sabemos cómo va a terminar esto”, aseguró.

Por su parte, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, César Miguel Martínez, César Miguel Martínez González comentó que la industria automotriz, que es lo fuerte en la región, se ha visto afectada por los aranceles, por ello, se pronunció por estar al pendiente de lo que serán las negociaciones sobre el TMEC.

Por lo pronto, comentaron que han visto que algunas empresas han reducido jornadas o se han llevado proyectos a otros lados, sin embargo, esperan que las negociaciones repunten y se vuelva a fortalecer el sector económico industrial de la región.