Ferroviaria de EU produjo 600 mdd y 780 unidades fueron adquiridas por Arabia Saudita

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    Ferroviaria de EU produjo 600 mdd y 780 unidades fueron adquiridas por Arabia Saudita
    En Coahuila, la presencia de la empresa se opera a través de Greenbrier GIMSA (Gunderson-Gimsa), una alianza establecida en 2006 entre The Greenbrier Companies y el Grupo Industrial Monclova (GIMSA). VANGUARDIA

Con una de sus sedes de México en Frontera, Coahuila, la empresa Greenbrier reportó ingresos por más de 3 mil 240 mdd en el año 2025

La empresa estadounidense de fabricación de carros de ferrocarril y equipo ferroviario —con una de sus sedes en Coahuila—, Greenbrier produjo 3 mil 400 vagones por un valor de 600 millones de dólares entre junio y agosto de 2026, de las cuales 780 unidades fueron adquiridas por el gobierno de Arabia Saudita, informó el medio de análisis de negocios Whitepaper.

Greenbrier reportó el año pasado ingresos por más de 3 mil 240 millones de dólares (mdd), con una cartera de activos valorada en 4 mil 361 mdd.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tren-saltillo-nuevo-laredo-al-10-por-ciento-de-avance-se-invertiran-140-mil-millones-de-pesos-MA23672538

Aproximadamente mil 20 mdd de los activos de esta armadora ferroviaria, precisó Whitepaper, tienen sede en México, empleando a la mitad de sus 11 mil trabajadores en territorio mexicano.

Greenbrier es parte de la cadena de producción de transporte ferroviario de mercancías con sede en Oregon. En México dispone de tres sedes en Hidalgo, otra en Tlaxcala y una más en Coahuila, operada mediante la empresa conjunta con GIMSA.

En Coahuila, la presencia de la empresa se opera a través de Greenbrier GIMSA (Gunderson-Gimsa), una alianza establecida en 2006 entre The Greenbrier Companies y el Grupo Industrial Monclova (GIMSA).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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