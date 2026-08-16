Festival de la Paella de Saltillo llega en septiembre

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    Festival de la Paella de Saltillo llega en septiembre

Se espera una derrama económica de alrededor de 1.8 mdp; venta de boletos a partir de 600 pesos

Una derrama económica de 1.8 millones de pesos (mdp) es la que se contempla generar este año con la 16° edición del Festival de la Paella que se estará llevando a cabo el próximo 26 de septiembre.

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes informó que este año se espera tener un mayor número de participantes, para así superar las 40 estaciones de diferentes estaciones de paella, tanto amateur como profesional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/anuncian-venta-de-boletos-para-el-festival-de-la-paella-2026-en-saltillo-habra-precios-desde-600-pesos-DN22580737

Adicionalmente, añadió que nuevamente Ramos Arizpe será el municipio invitado, al igual que Saltillo que tendrá su activación a través de la Dirección de Turismo.

PRECIOS POR BOLETO

Agregó que será el próximo jueves cuando se den a conocer las cuatro etapas para la venta de boletos que va a ir de los 600 a los 700 pesos, este año buscarán que los menores de 12 años entren sin pagar el boleto, para que así los eventos sean cada vez más familiares y el guasto por la gastronomía se pueda compartir con las nuevas generaciones.

DERRAMA ECONÓMICA DEL FESTIVAL

García Reyes comentó que el año pasado la derrama económica de 1.6 millones de pesos, por ello, este año esperan llegar a 1.8 millones de pesos, asimismo dijo que es un evento esperado por muchos participantes y por la sociedad, también se buscará contar con la presencia del presidente nacional de la cámara.

Por otra parte, dio a conocer que también participarán del 26 al 28 de septiembre en el evento Abastur 2026 que se realizará en la Ciudad de México, donde se tendrá encuentro de negocios con proveedores y con empresas que desarrollan equipos para la industria gastronómica.

“Esos encuentros siempre nos da estar a la vanguardia, producir con menores tiempos el mayor número de platillos, el generar nuevos menús y adaptar la tecnología ahora con la inteligencia artificial muchos productos que ahora se tienen para ser más eficientes en la parte productiva”, aseguró.

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