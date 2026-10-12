FIAT presenta nuevos prototipos y modelos familiares en París
La marca italiana exhibe los conceptos Multiplay y Multiplina, además de presentar en Europa los modelos Grizzly y Grizzly Fastback
FIAT presentó en el Salón del Automóvil de París una serie de prototipos y modelos con los que busca ampliar su oferta en los segmentos de vehículos familiares, movilidad urbana y eléctricos, entre ellos los conceptos Multiplay y Multiplina, así como los nuevos Grizzly y Grizzly Fastback.
La exhibición, instalada en el pabellón 4 del recinto Porte de Versailles bajo el concepto de una plaza italiana, reúne vehículos actuales y propuestas de diseño enfocadas en el aprovechamiento del espacio, la funcionalidad y distintas opciones de motorización.
Entre las novedades destacan el Grizzly y el Grizzly Fastback, cuyo debut europeo representa el regreso de FIAT al segmento de vehículos familiares de mayor tamaño. Ambos modelos miden menos de 4.5 metros de longitud y ofrecen un volumen interior total de 3.5 metros cúbicos.
El Grizzly cuenta con una cajuela de 545 litros, mientras que el Fastback alcanza los 608 litros. La gama contempla motores de gasolina, híbridos y eléctricos, así como transmisiones manuales y automáticas. De acuerdo con la compañía, el precio inicial previsto será de aproximadamente 407 mil pesos.
FIAT informó que los pedidos en Europa comenzarán el 5 de enero de 2027 y que todas las opciones de motorización estarán disponibles desde el lanzamiento. Las primeras pruebas internacionales para medios están programadas para febrero de ese año.
PROTOTIPOS CON DISTINTAS CONFIGURACIONES
Otro de los vehículos presentados es el Multiplay, un concepto de 4.45 metros de longitud que combina características de monovolumen, SUV y pick-up. Su diseño permite modificar la configuración trasera para pasar de un vehículo familiar de seis plazas más un asiento modular a una camioneta de cuatro plazas con caja abierta.
El prototipo incorpora soluciones como un portabicicletas integrado, un asiento del acompañante convertible en una zona de descanso y espacios adaptables para transportar objetos, mascotas o instalar una silla infantil. La empresa aclaró que se trata de un ejercicio de desarrollo tecnológico que no anticipa un modelo específico de producción.
Por su parte, Multiplina explora nuevas formas de organizar el espacio interior de un vehículo para responder a diferentes necesidades cotidianas. FIAT plantea que este concepto podría contribuir al desarrollo de una nueva categoría en el mercado europeo, aunque no detalló fechas para una eventual comercialización.
Ambas propuestas retoman elementos de modelos históricos de la marca, como el FIAT 600 Multipla de 1956 y el Multipla de 1998, reconocidos por su aprovechamiento del espacio interior.
GRANDE PANDA Y MODELOS URBANOS
La muestra también incluye el Grande Panda, presentado en la versión La Prima con motorización híbrida ligera, y el 500 Cabrio La Prima, fabricado en la planta de Mirafiori, en Turín. Este último se aproxima a dos aniversarios: los 70 años del lanzamiento del FIAT 500 original, en 1957, y las dos décadas de la generación presentada en 2007, ambos a conmemorarse en 2027.
A estos vehículos se suma el 600 Sport con sistema híbrido ligero de 145 caballos de fuerza.
En el segmento de micromovilidad eléctrica, el Topolino ocupa otro espacio destacado. Según datos proporcionados por FIAT, el modelo ha acumulado más de 40 mil pedidos desde su lanzamiento y encabeza las ventas de cuadriciclos eléctricos en seis mercados europeos: Italia, Alemania, Países Bajos, Austria, Suiza y Francia.
La marca exhibe tres versiones del Topolino, con distintas configuraciones de carrocería, colores y acabados.
CRECIMIENTO EN MERCADO EUROPEO
FIAT reportó que sus ventas en Europa aumentaron 20 por ciento respecto al año anterior, con incrementos de 19 por ciento en Italia y 33 por ciento en Francia desde el inicio de 2026. La compañía también señaló que ha superado el millón de unidades vendidas a nivel mundial durante este año.
Con los nuevos prototipos y modelos, la firma busca ampliar su presencia en distintos segmentos mediante vehículos compactos, familiares y urbanos, con alternativas de propulsión que incluyen motores de combustión, sistemas híbridos y opciones totalmente eléctricas.