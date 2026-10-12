$!FIAT presenta nuevos prototipos y modelos familiares en París

FIAT presentó en el Salón del Automóvil de París una serie de prototipos y modelos con los que busca ampliar su oferta en los segmentos de vehículos familiares, movilidad urbana y eléctricos, entre ellos los conceptos Multiplay y Multiplina, así como los nuevos Grizzly y Grizzly Fastback. La exhibición, instalada en el pabellón 4 del recinto Porte de Versailles bajo el concepto de una plaza italiana, reúne vehículos actuales y propuestas de diseño enfocadas en el aprovechamiento del espacio, la funcionalidad y distintas opciones de motorización.

Entre las novedades destacan el Grizzly y el Grizzly Fastback, cuyo debut europeo representa el regreso de FIAT al segmento de vehículos familiares de mayor tamaño. Ambos modelos miden menos de 4.5 metros de longitud y ofrecen un volumen interior total de 3.5 metros cúbicos. El Grizzly cuenta con una cajuela de 545 litros, mientras que el Fastback alcanza los 608 litros. La gama contempla motores de gasolina, híbridos y eléctricos, así como transmisiones manuales y automáticas. De acuerdo con la compañía, el precio inicial previsto será de aproximadamente 407 mil pesos.

FIAT informó que los pedidos en Europa comenzarán el 5 de enero de 2027 y que todas las opciones de motorización estarán disponibles desde el lanzamiento. Las primeras pruebas internacionales para medios están programadas para febrero de ese año. PROTOTIPOS CON DISTINTAS CONFIGURACIONES Otro de los vehículos presentados es el Multiplay, un concepto de 4.45 metros de longitud que combina características de monovolumen, SUV y pick-up. Su diseño permite modificar la configuración trasera para pasar de un vehículo familiar de seis plazas más un asiento modular a una camioneta de cuatro plazas con caja abierta. El prototipo incorpora soluciones como un portabicicletas integrado, un asiento del acompañante convertible en una zona de descanso y espacios adaptables para transportar objetos, mascotas o instalar una silla infantil. La empresa aclaró que se trata de un ejercicio de desarrollo tecnológico que no anticipa un modelo específico de producción. Por su parte, Multiplina explora nuevas formas de organizar el espacio interior de un vehículo para responder a diferentes necesidades cotidianas. FIAT plantea que este concepto podría contribuir al desarrollo de una nueva categoría en el mercado europeo, aunque no detalló fechas para una eventual comercialización. Ambas propuestas retoman elementos de modelos históricos de la marca, como el FIAT 600 Multipla de 1956 y el Multipla de 1998, reconocidos por su aprovechamiento del espacio interior.