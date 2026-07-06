Financiamiento de BBVA impulsa sector industrial en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Financiamiento de BBVA impulsa sector industrial en Coahuila
    Esto trasciende en un momento en que la demanda de espacios logísticos y manufactureros continúa impulsada por el nearshoring. ESPECIAL.

Se trata de una operación que permitirá fortalecer uno de los portafolios más importantes del Bajío y norte del país

El grupo BBVA México estructuró un financiamiento a cinco años por 181 millones de dólares (mdd) para el Fideicomiso 3599 del desarrollador Grupo Amistad.

El crédito, con un plazo de cinco años, está dirigido principalmente al refinanciamiento de un conjunto de naves industriales Clase A y A+, además de mejorar la estructura financiera del desarrollador para respaldar su crecimiento en corredores con alta demanda.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementó 5.1% la inversión fija bruta en abril de 2026 en México

De acuerdo a lo que informó el esquema financiero está dividido en dos tramos: uno estabilizado de 161 mdd respaldado por 16 naves industriales con Área Bruta Rentable (ABR) de 255,986 metros cuadrados con 100% de ocupación, y uno de inventario por 20 mdd para cuatro naves en desarrollo con Área Bruta Rentable (ABR) de 54,620 metros cuadrados en Ramos Arizpe, Piedras Negras y Matamoros, Coahuila, sujetas a condiciones específicas de arrendamiento y aforo para su desembolso.

Alejandro Cárdenas Bortoni, director general de la Banca de Empresas e Instituciones en BBVA México, detalló que “los recursos de este financiamiento bilateral se destinarán principalmente al refinanciamiento de pasivos existentes, el reembolso de inversión de capital y usos corporativos generales, optimizando la estructura de capital del portafolio industrial”.

El financiamiento está respaldado por un portafolio de 20 activos industriales ubicados en algunos de los principales corredores manufactureros del país. Los inmuebles se localizan en Acuña, Ramos Arizpe, Piedras Negras y Saltillo, en Coahuila; Apaseo el Grande, Guanajuato, y Hermosillo, Sonora, mercados que concentran inversiones vinculadas con las industrias automotriz, aeroespacial, logística y de manufactura avanzada.

Para Grupo Amistad, la operación representa una plataforma para continuar expandiendo su presencia en regiones donde la demanda de naves industriales se mantiene elevada por la relocalización de cadenas productivas hacia México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Parques Industriales

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


BBVA

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Attolini: El escudero fiel

Attolini: El escudero fiel
true

T-MEC: Trump fallará el tiro

true

POLITICÓN: Enfrentan los Flores Guerra la realidad judicial y el silencio de Morena

El programa incluye transmisiones en vivo y misas televisadas a través de distintas plataformas digitales y canales locales, con el objetivo de ampliar la difusión de las celebraciones religiosas.

Saltillo: con devoción y cultura presentan el programa para el Novenario y el Santo Cristo Fest 2026
Policía Municipal acudió al lugar para acordonar el área.

Motociclista muere tras accidente vial en el bulevar Los Pastores, en Saltillo
Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero

Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero
Residentes locales permanecen cerca de un cráter y de automóviles dañados por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania deja al menos 22 personas muertas
Una escena dramática de los esfuerzos de rescate en el caos que siguió al terremoto masivo en Haití en 2010.

De Haití a Venezuela: el cambio de la ayuda internacional de EU