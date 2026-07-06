Financiamiento de BBVA impulsa sector industrial en Coahuila

El grupo BBVA México estructuró un financiamiento a cinco años por 181 millones de dólares (mdd) para el Fideicomiso 3599 del desarrollador Grupo Amistad.

El crédito, con un plazo de cinco años, está dirigido principalmente al refinanciamiento de un conjunto de naves industriales Clase A y A+, además de mejorar la estructura financiera del desarrollador para respaldar su crecimiento en corredores con alta demanda.

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De acuerdo a lo que informó el esquema financiero está dividido en dos tramos: uno estabilizado de 161 mdd respaldado por 16 naves industriales con Área Bruta Rentable (ABR) de 255,986 metros cuadrados con 100% de ocupación, y uno de inventario por 20 mdd para cuatro naves en desarrollo con Área Bruta Rentable (ABR) de 54,620 metros cuadrados en Ramos Arizpe, Piedras Negras y Matamoros, Coahuila, sujetas a condiciones específicas de arrendamiento y aforo para su desembolso.

Alejandro Cárdenas Bortoni, director general de la Banca de Empresas e Instituciones en BBVA México, detalló que “los recursos de este financiamiento bilateral se destinarán principalmente al refinanciamiento de pasivos existentes, el reembolso de inversión de capital y usos corporativos generales, optimizando la estructura de capital del portafolio industrial”.

El financiamiento está respaldado por un portafolio de 20 activos industriales ubicados en algunos de los principales corredores manufactureros del país. Los inmuebles se localizan en Acuña, Ramos Arizpe, Piedras Negras y Saltillo, en Coahuila; Apaseo el Grande, Guanajuato, y Hermosillo, Sonora, mercados que concentran inversiones vinculadas con las industrias automotriz, aeroespacial, logística y de manufactura avanzada.

Para Grupo Amistad, la operación representa una plataforma para continuar expandiendo su presencia en regiones donde la demanda de naves industriales se mantiene elevada por la relocalización de cadenas productivas hacia México.