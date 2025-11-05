FINSA desarrollará un nuevo parque industrial en Derramadero; medirá cien hectáreas

FINSA desarrollará en Derramadero, Coahuila un nuevo parque industrial de cien hectáreas, para el que esperan este mismo mes concluir con la parte de trámites y permisos para arrancar terracerías, pues su objetivo es tener su primer edificio terminado en verano 2026.

El director de Nuevos Negocios en la Zona Noreste de FINSA, Ángel Zúñiga, indicó que será su segundo parque industrial en la entidad y se ubicará prácticamente en contra esquina de Stellantis, además destacó la confianza que tienen en esa zona.

“Tenemos muchos años con presencia en Coahuila, creemos que Derramadero es una zona que va a detonar, hay buena infraestructura, buena conectividad y el sector automotriz es muy importante en la zona”, aseguró.

Esperan este mismo mes concluir con ello para arrancar con la etapa de terracerías y construir un edificio de inventario de 20 mil m².

En el caso del Parque Industrial que tienen en Ramos Arizpe cerca del Complejo de General Motors, comentó que se encuentra lleno y el último edificio que se construyó ahí fue hace tres años, ahí se cuenta con 25 empresas y alrededor de 900 trabajadores.

Comentó que en Coahuila también están explorando la posibilidad de tener presencia en Torreón, aunque esto es algo que va un poco más lento, agregó que también puede darse cuenta de la oportunidad de llegar a esa zona.

Finalmente otros parques industriales que están desarrollando en el país están en Ciudad Juárez y tres más en Nuevo León, asimismo la expectativa para 2026 es que será un buen año, se tendrá un poco más de estabilidad en el tema de la incertidumbre política que se está viendo y esperando a que terminen las negociaciones del TMEC.