Fitch Ratings mantiene previsión sobre precio del petróleo a la baja

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    Fitch Ratings mantiene previsión sobre precio del petróleo a la baja
    La calificadora estima que los volúmenes de transporte y producción de crudo podrían regresar a niveles cercanos a la normalidad en las próximas semanas. ESPECIAL.

Esto sucede debido a la reapertura anticipada del Estrecho de Ormuz en junio, un mes antes de lo previsto de las estimaciones iniciales

CDMX.- La agencia Fitch Ratings informó que mantiene su previsión de menores precios del petróleo, con un estimado para el Brent de 87 dólares por barril para 2026.

La firma señaló que la normalización parcial del tránsito marítimo en la zona, tras el Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, provocó una rápida corrección en las cotizaciones internacionales.

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El precio del Brent descendió a 72 dólares por barril en julio, desde los niveles de entre 102 y 105 dólares observados entre abril y mayo.

De acuerdo con Fitch, el tráfico de buques y los flujos de crudo a través de Ormuz continúan recuperándose, aunque prevé que la volatilidad persista en el corto plazo.

El escenario base de la agencia contemplaba un precio promedio de 110 dólares por barril en junio y de 100 dólares en julio, con una caída hasta 70 dólares en septiembre. Sin embargo, los precios observados han sido inferiores a esas previsiones, lo que refuerza el riesgo de nuevas revisiones a la baja.

Datos del Sistema de Identificación Automática (AIS) muestran que el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz se recuperó hasta 70% de los niveles previos al conflicto hacia el 25 de junio, mientras que los flujos de petróleo alcanzaron alrededor de 75% de los registros anteriores a las hostilidades.

Fitch indicó que la recuperación de la producción en Medio Oriente ha sido más rápida de lo previsto debido a la ausencia de daños significativos en la infraestructura petrolera de la región.

En ese contexto, mantiene su expectativa de un retorno al exceso de oferta antes de septiembre de 2026, impulsado por la recuperación de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el crecimiento de la oferta fuera del grupo.

La agencia prevé que la producción de países no pertenecientes a la OPEP+ aumente en 1.7 millones de barriles diarios, con América Latina y América del Norte como los principales motores de crecimiento.

En paralelo, las exportaciones de petróleo de Rusia aumentaron en 0.9 millones de barriles diarios en mayo respecto a febrero, mientras que las exportaciones de petróleo y productos refinados registraron un incremento de 0.6 millones de barriles diarios.

Por el lado de la demanda, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó una reducción promedio de 5 millones de barriles diarios entre abril y mayo, en línea con las previsiones de Fitch. Asia y Medio Oriente fueron las regiones más afectadas, particularmente China, Corea del Sur y Japón.

La calificadora consideró que parte de esta destrucción de la demanda podría tener un carácter estructural, especialmente en sectores como el petroquímico y el transporte aéreo.

Fitch también destacó la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz para la estabilidad del suministro energético mundial y señaló que varios productores están impulsando proyectos de infraestructura alterna para reducir la dependencia de esta ruta.

Entre ellos, los Emiratos Árabes Unidos aceleran la construcción de un segundo oleoducto que elevará la capacidad de transporte alternativo a 3.3 millones de barriles diarios hacia mediados de 2027.

La AIE reportó que las reservas mundiales de petróleo se ubicaron en 7 mil 900 millones de barriles en mayo, un nivel alineado con los promedios observados entre 2021 y 2024, tras la liberación de 400 millones de barriles al mercado desde inicios de este año.

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